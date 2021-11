Pfizer komt met ‘zeer effectieve’ coronapil om pandemie verder uit te melken

De farmaceut Pfizer beweert dat de door hen ontwikkelde coronapil de kans op ziekenhuisopname bij kwetsbare coronapatiënten met 89 procent vermindert, als het medicijn op tijd wordt ingenomen. Klinkt mooi, maar eigenlijk is het een manier om de pandemie nóg verder uit te melken.

Het gevaar met dit soort claims zit hem in het noemen van percentages. Die 89 procent minder kans op ziekenhuisopname is namelijk gebaseerd op patiënten die met een placebo slechts 7 procent kans op ziekenhuisopname hadden. De mensen die het middel op tijd innamen belandden in 0,8 procent van de gevallen uiteindelijk alsnog in het ziekenhuis.

De coronapil, die Pfizer ‘Paxlovid’ noemt, kan dus helpen. Maar alleen als je écht enorm risico loopt om door het coronavirus ernstig ziek te worden, meldt de NOS. En het coronavirus is in veruit de meeste gevallen niet meer dan een zware griep. En nog minder zwaar als je al gevaccineerd bent of het virus eerder hebt gehad.

Het vervelende (en het lucratieve) aan dit middel lijkt te zijn dat je het precies op het goede moment moet innemen om het gewenste effect te krijgen. Zodra je symptomen ontwikkelt moet je het innemen, maar als de symptomen te heftig zijn dan is het eigenlijk al te laat. Het lijkt wat dat betreft wel een beetje op een verzekering: neem je het omdat je verwacht ernstig ziek te worden? Of gok je erop dat het coronavirus wel mee zal vallen omdat de symptomen niet erger lijken te worden?

Als dit middel overal op de markt komt dan is het een perfecte manier voor Pfizer om ongevaccineerden uit de risicogroep (of hun overheden) geld af te troggelen. Het middel biedt waarschijnlijk alleen uitkomst voor mensen uit de risicogroep die om één of andere reden het coronavaccin niet mogen nemen. Die groep is al een stuk kleiner dan het aantal ongevaccineerden. En we weten wat farmaceuten doen als de vraag naar een middel gering is: opkrikken die prijs!