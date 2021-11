Teken bij het kruisje! BIJ1 wil leden laten instemmen met royement Quincy Gario, zonder onderzoek openbaar te maken

Al enige tijd ligt het partijbestuur van BIJ1 in de clinch met bekend antiracisme-activist en nummer twee van de kandidatenlijst Quincy Gario. Ze willen hem royeren en hebben er zelfs een onderzoeksbureau op los gelaten. Maar nog altijd zijn de redenen onhelder. Het onderzoeksrapport wordt ook niet openbaar gemaakt, terwijl BIJ1-leden er zondag over moeten stemmen.

Een partij doordenkt van slachtofferschap dat overal racisme, kolonialisme en ‘wit privilege’ in ziet. Dat is vragen om problemen. En als er geen problemen zijn, dan creëren ze die zelf wel.

Het enige wat er over de redenen voor Quincy Gario’s aankomende royement bekend is, is dat het BIJ1-bestuur ‘negatieve signalen’ over hem ontving. Een vervelend mannetje die moeizaam samen kan werken met anderen en geen tegenspraak duldt.

Het vervelende voor het BIJ1-bestuur en de leden is echter dat hier geen enkel concreet bewijs voor is, laat staan dat dit grond voor royement is. Het BIJ1-bestuur probeerde het eerste te tackelen door een onderzoeksbureau in te schakelen. En het tweede werd ‘getackeld’ door ineens te roepen dat Gario zich niet aan de grondbeginselen van de partij heeft gehouden. Allemaal leuk en aardig, maar dan moeten die er wel zijn! En die zijn er niet, stelt Chris Aalberts.

Nog vervelender wordt het voor de BIJ1-leden dat het onderzoeksrapport er nu wél is, maar deze niet openbaar wordt gemaakt. Toch zegt het BIJ1-bestuur dat daar voldoende redenen voor royement in zijn gevonden. Komt dát even goed uit!

Het lijkt er dus sterk op dat ze bij BIJ1 vooral afgaan op roddels en genoeg hebben aan verdachtmakingen jegens Quincy Gario. Bewijslast is vooral een last. En nu hopen ze maar dat de BIJ1-leden gek genoeg zijn om daar aankomende zondag zomaar mee akkoord te gaan. Eerlijk is eerlijk, de kans is meer dan aanwezig dat ze dat nog zullen doen ook. Nu alleen nog even zoeken naar een ‘witte man’ om de schuld op af te kunnen schuiven.