Tijd voor een mannenquotum! UvA-onderzoek: mannen maken weinig kans bij solliciteren naar vrouwenberoepen

Het zal niet als een verrassing komen, maar mannen maken beduidend minder kans bij het solliciteren naar vrouwenberoepen. In Nederland is het zelfs zo dat een man twee keer zoveel sollicitatiebrieven moet schrijven om überhaupt op gesprek te mogen komen.

Het internationale onderzoek is onder anderen gedaan door UvA-socioloog Bram Lancee. In bijna alle landen waar het onderzoek werd uitgevoerd bleek er sprake te zijn van éénrichtingsverkeer, behalve in Noorwegen en de Verenigde Staten. Vrouwen maakten voor ieder beroep vrijwel evenveel kans op een uitnodiging voor een gesprek, terwijl mannen die solliciteren op vrouwenberoepen beduidend meer moeite moeten doen, meldt Het Parool.

Dit toont eigenlijk perfect aan hoe de voorstanders van vrouwenquota en mensen die ‘gendernormen’ willen afbreken lijden aan tunnelvisie. Het gaat ze zogenaamd om gelijkheid en gelijkwaardigheid, maar daarbij kijken ze maar één kant op. Vrouwen worden daarbij direct als slachtoffer van een door mannen gedomineerd systeem weggezet, dus kan het niet zo zijn dat mannen óók slachtoffer zijn. En nu valt niet te ontkennen dat wie voorstander is voor echte gendergelijkheid, zich ook bezig zou moeten houden met deze vorm van ongelijkheid.

In de praktijk zal er natuurlijk geen beleid komen voor meer vrouwelijke stratenmakers en meer mannelijke receptionisten. Iedereen kon al aanvoelen dat het de progressieven daar nooit om te doen is geweest. Of denkt u soms dat het toeval is dat hoogopgeleide vrouwen (en Wopke Hoekstra) pleitten voor meer vrouwen in de top? Kom nou toch.

Het grappige aan dit onderzoek is dat het een deuk slaat in de achterliggende ideologie van dergelijke gelijkheidsdrammers, waardoor ze op den duur hun doelen zullen moeten bijstellen. Want iedere keer dat zij met een nieuw idee komen voor het bestrijden van vermeende ongelijkheid, kan hier door iedere jandoedel een kanttekening bij worden geplaatst. ‘Ja maar de mannen bij vrouwenberoepen dan? En lager opgeleide vrouwen dan?’ Zo wordt die onzin op den duur vanzelf ondermijnd, heerlijk!