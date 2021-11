Vaccinatiedwang bereikt ook België: Ongevaccineerd zorgpersoneel vanaf volgend jaar op staande voet ontslagen

In België heeft de federale regering besloten dat al het ongevaccineerde zorgpersoneel op staande voet zal worden ontslagen. Ongevaccineerde medewerkers in de zorg krijgen nog tot 1 april 2022 de tijd om zich alsnog te laten vaccineren. En hoe onwerkelijk het misschien ook klinkt, van een misplaatste grap is geen enkele sprake.

Nu is het nog zo dat Belgische zorgmedewerkers ook aan het werk mogen met een negatieve PCR-test van maximaal 72 uur oud. Die maatregel vervalt dus per 1 april 2022. Voor die tijd moet al het zorgpersoneel in België volledig zijn gevaccineerd, anders volgt direct ontslag.

België lijkt de ´trend´ te volgen van vaccinatiedwang die eerder al in Oostenrijk en Italië werd ingezet. In Oostenrijk blijft het vooralsnog wel mogelijk om als ongevaccineerde aan het werk te gaan, maar geldt er sinds kort wel een lockdown voor ongevaccineerden.

Belgische maatregelen

“De overgrote meerderheid van de mensen die in de zorg werken, heeft zich laten vaccineren. We zijn die heel dankbaar daarvoor, maar het kan niet zo zijn dat er nog een kleine minderheid is die zich niet gevaccineerd heeft”, aldus de Belgische zorgminister Frank Vandenbroucke tegenover VRT Nieuws. “We geven deze mensen tijd tot 1 april van volgend jaar om zich te laten vaccineren. Iedereen in de zorg moet dan volledig gevaccineerd zijn.”

De Belgische premier Alexander De Croo roept woensdag de regering vervroegd bijeen om te overleggen over aanvullende coronamaatregelen. De vaccinatiedwang voor het zorgpersoneel lijkt dus slechts een opstapje naar meer strengere maatregelen voor ongevaccineerde Belgen.

In Nederland zal vrijdag het OMT bijeen komen om een advies voor te bereiden over een 2G-samenleving. Dat houdt in dat alleen nog mensen die zijn gevaccineerd of recentelijk genezen van corona nog toegang krijgen tot de samenleving.