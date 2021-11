Wethouder (GroenLinks) van de leg om Sinterklaasbezoek met zwarte pieten aan Voedselbank Utrecht

Een Sinterklaasbezoek aan de Voedselbank Utrecht was een lichtzinnig en leuk feestje, totdat wethouder Linda Voortman (GroenLinks) er een politieke kwestie van maakte. De roomblanke wethouder Diversiteit is er niet van gediend dat het feestje bij de voedselbank niet ‘op een inclusieve manier’ gebeurde. Nu gaat ze zelfs in gesprek met de voedselbank.

Twee zwarte Pieten? Dat kan absoluut niet! En al helemaal niet in Utrecht, het deugcentrum van Nederland. De klimaatcrisis, de groeiende ongelijkheid in ons land en het dreigende faillissement van talloze ondernemers door de coronacrisis, kunnen allemaal wel even wachten. Een feestje bij een voedselbank was ‘niet inclusief genoeg’, dát moet per direct worden aangepakt!

Goed dat @VoedselbankUtr Sinterklaas viert maar dan wel op een inclusieve manier zodat het voor alle kinderen een mooi feest is. Dat is dit dus duidelijk niet. Ik ga hierover in gesprek met de voedselbank. https://t.co/iRVMvaNHWM — Linda Voortman (@lindavoortman) November 29, 2021

De bestuurder van de organisatie, Jan Zwarts (haha), reageert broodnuchter op de reactie van de wethouder (GroenLinks) op het Sinterklaasbezoek. Hij zegt dat zijn vrijwilligersorganisatie niet aan politiek doet. Over het gesprek dat de wethouder wil voeren zegt hij tegen De Telegraaf: “Dat moet ze lekker doen.”

Het vervelende is alleen wel dat de voedselbank een subsidierelatie heeft met de gemeente Utrecht. Het zou dus zomaar kunnen dat er gaat worden gedreigd met het dichtdraaien van de geldkraan, als de voedselbank niet belooft in het vervolg ‘wat inclusiever‘ te gaan doen. Dat is waar de Utrechtse PVV voor vreest. En GroenLinks kennende is dat een reële optie voor ze.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Hieruit blijkt in ieder geval dat Sinterklaas wel degelijk een politieke kwestie is geworden en niet alleen een ‘kinderfeest’. Dat is het voor links Nederland alleen als Piet niet meer zwart is. Die wethouder had namelijk ook gewoon af kunnen wachten tot er signalen vanuit de voedselbank kwamen van mensen die het niet prettig vonden. Dan had ze in ieder geval nog een argument. Maar in plaats daarvan gaat ze er alvast vanuit dat er misschien iemand zou kunnen zijn die zó gekwetst is dat diegene zelf niet aan de bel durft te trekken.