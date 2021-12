COA heeft opdracht voor kabinet: ‘Voor 2022 ruim 13.000 extra opvangplekken voor asielzoekers nodig’

Volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zijn er ruim 13.000 extra opvangplekken voor asielzoekers nodig, waarvan 9.000 al vóór 1 juli. Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asielzaken) sprak eerder nog van een tijdelijke piek, maar dat is een illusie gebleken.

De asielinstroom blijft onverminderd hoog, daarom geven het COA en het ministerie van Justitie en Veiligheid aan dat er veel meer opvangplekken nodig zijn. En de cijfers liegen er niet om!

Er verblijven momenteel circa 35.000 asielzoekers in opvanglocaties. In totaal zijn er 36.000 plekken beschikbaar, maar een deel daarvan betreft slechts tijdelijke opvangplekken. Tegen het einde van 2022 verwacht ministerie van Justitie en Veiligheid in totaal 42.000 opvangplekken nodig te hebben.

Het kan haast niet anders dan dat dit helemaal misgaat. Een deel van de asielzoekers zou terug moeten worden gestuurd en een aanzienlijk deel krijgt een verblijfsvergunning. De eerste groep krijgen ze het land niet uit en de tweede groep krijgt geen woning toegewezen. En terwijl dat probleem al jaren heerst, vraagt het COA volgens NU.nl doodleuk om nóg meer opvangplekken.

Inmiddels moet toch zelfs de meest linkse Nederlander de realiteit onder ogen beginnen te zien dat dit zo niet langer door kan blijven gaan? Want zelfs als je pro-immigratie bent betekent het nog steeds dat asielzoekers uit veilige landen opvangplekken bezet houden, waardoor échte vluchtelingen in koude sporthallen moeten worden geparkeerd.

Het COA kijkt ook niet verder dan hun eigen neus lang is en lijkt vooral de asielindustrie verder aan te willen zwengelen. Een citaat uit het NU.nl-artikel:

“Asielzoekers moeten kunnen rekenen op “toekomstbestendige en stabiele opvangplekken van goede kwaliteit en met passende voorzieningen”, vindt het COA. Deze locaties moeten ook tijdens piekperiodes in staat zijn om opvang te bieden. De komende tijd zet het COA vacatures uit om nieuw personeel te werven. Ook dringt het orgaan aan op “een stabiele meerjarige financiering”.”

Meer asielzoekers, meer opvangplekken, meer permanente locaties, meer personeel en meer geld. Dat zijn de eisen van het COA. Nergens lees je iets over dat het beleid misschien toch eens moet worden aangepast, omdat dit simpelweg een onhoudbare situatie is. Het demissionaire kabinet lijkt er ook nog altijd niets aan te willen doen, wat betekent dat de bom vanzelf een keer zal barsten. Het is dan alleen te hopen dat de voorstanders van dit belachelijke beleid daar zelf ook de consequenties van zullen ondervinden.