Holy shit! Minister van Volksgezondheid wordt een… D66’er

Bereid je maar alvast voor op een paar heel zware maanden: D66 mag de minister van Volksgezondheid leveren. Dit betekent dat we geconfronteerd gaan worden met meer coronafascisme dan ooit.

Dit had ik gemist toen ik eerder vandaag schreef dat D66 de ministers van Financiën én van Defensie mag leveren in het nieuwe kabinet Rutte IV. Er is namelijk nog meer slecht nieuws. Want ja, Hugo de Jonge stapt gelukkig op als minister van Volksgezondheid. Gelukkig maar.

Maar helaas wordt hij vervangen door een D66’er.

Een D66’er, op volksgezondheid! Dat is echt doodeng, want die partij is meer corona-extremist dan welke andere partij ook. Jan Paternotte heeft het D66-woordvoerderschap. En die man is echt een fascist pur sang. Erger dan hij worden ze niet gemaakt. Deze gek is een engnek in optima forma. Een grotere haatzaaier dan hij is er niet.

Kun je je voorstellen wat er gebeurt als die man de opvolger wordt van Hugo de Jonge? In godsnaam, laat het niet gebeuren. D66 is al erg genoeg, maar Jan Paternotte? Dat zou écht vreselijk zijn. Dan heb je als ongevaccineerde (waarvan ik er trouwens niet één ben, ondanks mijn kritiek heb ik me wel laten prikken om familie te kunnen zien) gewoon een vijand als minister.

Man, man, man. Rutte IV is nu al een nachtmerrie, en het kabinet heeft nog niet eens op het bordes gestaan.