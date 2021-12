Kabinet komt met strenge ‘sekswetgeving’: versoepelde definitie verkrachting en er komt een ‘sisverbod’

Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) laat namens het demissionaire kabinet weten dat er strenge ‘sekswetgeving’ op komst is voor seksuele misdrijven. Zo zal er een ‘sisverbod’ komen en wordt het eindelijk strafbaar om seks te hebben met iemand waarvan je weet dat diegene dat niet wil. Toch zal het nog jaren duren voordat de wetgeving van kracht wordt.

Op het eerste gezicht lijken de wetsvoorstellen goed en logisch. Bij sommige voorstellen vraag je zelfs af waarom dit niet véél eerder is voorgesteld. Het gaat hier in ieder geval om een poging de ‘sekswetgeving’ te moderniseren.

Zo is het volgens de nieuwe sekswetgeving van het kabinet straks voor de definitie van verkrachting niet langer een vereiste dat er sprake moet zijn van dwang, geweld of bedreiging. Dat worden straks alleen verzwarende factoren. Ook “indringend op seksuele wijze” communiceren met kinderen onder de 16 jaar wordt strafbaar. Dat werd echt hoog tijd! Kindermisbruik kan ook rekenen op hardere wetgeving, net als seksuele intimidatie. Er komt een heus landelijk ‘sisverbod‘ aan.

Het klinkt allemaal mooi! Toch is het maar de vraag of het ook echt gaat helpen. Vieze oude mannen die dickpics naar kinderen sturen kunnen straks wel makkelijker worden aangepakt, vooral omdat er dan direct bewijs is. Het probleem met deze nieuwe sekswetgeving van het kabinet is dat het al snel een ‘welles/nietes’-verhaal wordt.

Bijvoorbeeld: een meid die spijt heeft van een wilde nacht en de volgende dag beweert dat ze het eigenlijk niet wilde, kan voor problemen zorgen. Volgens de nieuwe wet heb je bij twijfel de plicht om te vragen of de ander het wel prettig vindt wat er gebeurt, meldt de NOS. Klinkt goed, maar zo’n meid kan dat de volgende dag gewoon ontkennen. Ga je het dan vooraf vastleggen met een ‘consent-formulier’? En is zo’n formulier wel geldig als je het in een dronken bui hebt ondertekend?

Hetzelfde geldt voor het ‘sisverbod’. De sissende partij kan het gewoon ontkennen en het juridische apparaat is er maar druk mee. Die wetgeving klinkt allemaal leuk en aardig, maar het levert waarschijnlijk ook een heleboel problemen op.