Ministerie van Volksgezondheid controleerde zorgbonus niet, dus werd er flink gefraudeerd door zorgbedrijven

Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt er op verschillende manieren behóórlijk te zijn gefraudeerd met de zorgbonus voor medewerkers in de zorg. Tientallen bedrijven hadden ineens veel meer medewerkers in dienst en directeuren kregen ineens wel héle forse bonussen. Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) liet het uitkeren van de bonus vrijwel volledig over aan directies van zorgbedrijven en controleerde zelf nergens op.

Het ministerie van VWS keerde op verzoek van de Tweede Kamer 1000 euro zorgbonus uit aan iedere medewerker van zorgbedrijven. Of specifieker: ze lieten het over aan zorgdirecties om naar eigen inzicht de bonus uit te keren. De kosten vielen mede hierdoor al 800 miljoen euro hoger uit, maar doordat er niet of nauwelijks is gecontroleerd, zijn een nog onbekend deel van de totale kosten volledig verkeerd terechtgekomen. RTL Nieuws heeft de jaarverslagen van ruim driehonderd bedrijven tegen het licht gehouden en kwam tot de conclusie dat tientallen bedrijven veel meer medewerkers in dienst hadden dan zij in 2020 hadden opgegeven aan het ministerie.

Het was natuurlijk te verwachten dat er zou worden gefraudeerd met de zorgbonus, maar de omvang van het probleem is waarschijnlijk nog heel veel groter dan tot nu toe wordt gedacht. Het ministerie van VWS had best een paar mensen dit soort overduidelijke verschillen direct kunnen laten controleren.

Nu is er met miljoenen gestrooid en moet het Openbaar Ministerie, uiteraard na aangifte vanuit VWS, iedere verdachte zaak weer gaan onderzoeken. Dat kost de belastingbetaler weer klauwen met geld en geeft niet eens zekerheid dat het achterovergedrukte bedrag nog kan worden teruggevorderd.

Door de lakse handelswijze van VWS heeft die zorgbonus een flink bittere nasmaak gekregen en geeft het ook af op het ministerie zelf, want dit is niet de eerste keer dat er door hen lukraak is gestrooid met belastinggeld. Denk aan de Sywert-deal met de mondkapjes en het onder de marktprijs verkopen van mondkapjes, die vervolgens flink duurder weer op de Nederlandse markt terechtkwamen.