Nederland is KLAAR met Covid-dictatuur: #IkDoeNietMeerMee hashtag gaat viraal op sociale media

Heel Nederland is helemaal klaar met het fascistische, dictatoriale wanbeleid van het kabinet. De hashtag “#IkDoeNietMeerMee” is viraal aan het gaan op sociale media, en wordt niet alleen gedeeld door ongevaccineerden, maar ook door gevaccineerden die woest zijn dat we een nieuwe lockdown krijgen.

Vanavond zal het kabinet officieel aankondigen dat Nederland een nieuwe lockdown ingaat. Alles dat “niet-essentieel” is gaat dicht. Alleen zaken als supermarkten en apotheken mogen open blijven. Alle andere winkels en bedrijven mogen van het kabinet failliet gaan. Graag zelfs (zodat ze die Great Reset van het World Economic Forum kunnen uitvoeren).

Nederland wil de lockdown niet: #IkDoeNietMeerMee gaat viraal

Als je bewijs wil dat gewone Nederlanders helemaal geen trek in deze nieuwe belachelijke lockdown hebben hoef je alleen maar even sociale media te openen. Want daar spreekt de ene na de andere boze Nederlander zich uit. De algemene teneur is duidelijk: men is woest. Werkelijk iedereen vindt het onbegrijpelijk dat het land weer op slot moet – dit terwijl Omicron net zo gevaarlijk is als “een stevige verkoudheid” én meer dan 80 procent van de 18-plussers hoegenaamd gevaccineerd is.

De lockdown is zó impopulair dat de hashtag #IkDoeNietMeerMee viraal is gegaan. Kijk maar naar dit lijstje van de vijf belangrijkste “trending” onderwerpen in Nederland. Helemaal bovenaan zie je staan:

Demonstraties

En niet alleen op sociale media is er actie. Ook in het echte leven komen mensen in het verweer. Zo laat DDS-redacteur Kenneth Steffers weten dat er in verschillende steden vanavond demonstraties gehouden worden.

Bronnen berichten mij dat er toch wel enkele #coronademonstraties -al dan niet last-minute- op handen zijn vanavond na de #persconferentie. De vraag is dan ook: Gaan de Nederlanders deze nieuwe #lockdown pikken of niet? — Ken Stash (@KenStash) December 18, 2021

Dit werd eerder op de dag ook al duidelijk toen het Twitteraccount van de Gele Hesjes NL liet weten dat er in ieder geval in Den Haag een protest plaatsvindt vandaag (om 19:00 uur):

#BREAKING: Verschillende groeperingen nodigen iedereen uit om vanavond om 19:00 in Den Haag te zijn. Het is tijd dat we nu echt opkomen voor onze vrijheid. #lockdown — Gele Hesjes NL (@GeLeHesjesNL) December 18, 2021

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Natuurlijk is dit de enige manier om een einde te maken aan deze Covid-dictatuur: niet meer meedoen én massaal demonstreren. Alles moet vreedzaam blijven, maar we moeten wel degelijk a) in actie komen en b) gewoon weigeren mee te werken aan dit wanstaltige beleid. Houd je daarbij wel aan de wet!