Robert Jensen: ‘Ze doen deze lockdown niet omdat het lekker gaat maar omdat ze hun zin niet krijgen’

Voormalig tv-presentator en tegenwoordig YouTube-maker Robert Jensen zegt dat de regering de lockdown afkondigt omdat ze hun zin niet hebben gekregen wat betreft vaccinaties. “‘85% is gevaccineerd’ is een leugen. Het is veel lager. Ze krijgen hun zin niet, dus blijven ze treiteren,” aldus Jensen.

Als je naar de feiten kijkt is het volstrekt onzinnig dat het kabinet vanavond een nieuwe harde lockdown afkondigt. Er is werkelijk niets aan de hand. Het aantal ziekenhuisopnames loopt terug, de sterftecijfers gaan ook prima (wat corona betreft dan, wat betreft andere oorzaken vallen we wel bij bosjes om gek genoeg), en die nieuwe omicron-variant blijkt niets meer of minder dan “een zware verkoudheid” te zijn. Niets aan de hand dus. Gewoon lekker zijn loop laten.

Maar nee. Het kabinet grijpt wel in. De hele samenleving wordt weer op slot gegooid. Alleen “essentiële winkels en diensten” mogen open blijven. Alle andere winkels en diensten worden naar de knoppen geholpen. Die situatie blijft dan bestaan tot 14 januari. Op zijn minst. Misschien wel langer. (Hint: dat wordt langer)

Robert Jensen: ze zijn aan het verliezen

Het is duidelijk dat ze dit doen omdat ze het wíllen. Het kabinet wíl de samenleving achter slot en grendel zetten. Ze wíllen massaal (economisch en psychisch) lijden veroorzaken. Dit ongetwijfeld zodat ze de Great Reset van het World Economic Forum kunnen uitvoeren.

Robert Jensen heeft daar ook wat over te zeggen. Volgens de videopodcaster is deze nieuwe lockdown namelijk bewijs dat het kabinet door heeft dat ze aan de verliezende hand zijn. Ze krijgen het gewoon niet voor elkaar.

“Ze doen dit niet omdat het allemaal zo lekker gaat voor ze. ‘85% is gevaccineerd’ is een leugen,” aldus Jensen. “Het is veel lager. Ze krijgen hun zin niet, dus blijven ze treiteren. Kinderachtig, maar dat is het spel waar zij inzitten. Don’t let them control you and you will be happy!”

Me dunkt dat dit een opzetje is om 2G te kunnen invoeren. Ze willen de hele samenleving nu zo lam slaan dat iedereen die medische apartheid straks toch maar accepteert, puur en alleen om (financieel) te overleven.

Trappen we daar in? Echt niet. Tijd voor (vreedzaam) grootschalig verzet. Niet volgende week, niet volgende maand. Nu.