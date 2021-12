Rohingya slepen Facebook voor de rechter en eisen 150 miljard dollar: ‘Jullie faciliteerden genocide!’

Rohingya-vluchtelingen uit Myanmar klagen Facebook aan voor het faciliteren van genocide, omdat het socialemediabedrijf toegegeven heeft dat het niets heeft gedaan aan de opruiende berichten die volgens hen hebben aangezet tot geweld. Ze eisen een enorme som geld, zo’n 150 miljard dollar (133 miljard euro).

Facebook erkende in 2018 dat het te traag had gereageerd om haatzaaien, wat heeft geleid tot genocide, te voorkomen. Iets wat in meer landen is gebeurd, met name de Verenigde Staten. Alleen leidde het nepnieuws en de desinformatie in Myanmar tot genocide, zo stellen de Rohingya-vluchtelingen volgens de NOS.

Deze gigantische schadeclaim kan wel eens héél vervelend uit gaan pakken voor Facebook (Meta). Het is namelijk overduidelijk dat het bedrijf er verrekt weinig moeite mee heeft dat er nep berichten en haatzaaiende informatie op het platform wordt verspreid. Sterker nog, dat is praktisch het hele businessmodel, want ophitsende berichten genereren meer kliks. En omdat Facebook volgens eigenaar Mark Zuckerberg een advertentiebedrijf is, levert dat ze enorm veel geld op.

Sinds 2018 heeft het socialemediabedrijf beterschap beloofd, maar daar is nog bar weinig van te zien. Het is niet alleen het feit dat de hoeveelheid nep berichten moeilijk te controleren is. Het algoritme dat ervoor zorgt dat dergelijke ophitsende informatie bij mensen terechtkomt die er gevoelig voor zijn, is nog steeds niet aangepast. Met andere woorden: ze willen het vooral graag doen lijken alsof ze stappen hebben ondernomen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

En de hoofdreden dat ze nauwelijks iets hebben gedaan is vanwege het feit dat andere socialemediabedrijven ook slechts het absoluut minimale hebben ondernomen. ‘Als wij het niet meer doen, dan doet een ander het wel’, is de redenering. Het gaat hier om het marktaandeel van de aandacht en geen enkel socialemediabedrijf wil daar op inboeten. Het gevolg van bedrijven als Facebook is duidelijk: genocide in Myanmar, politieke verdeeldheid in de Verenigde Staten en Europa, en enorme stijging van het aantal jonge meiden met een negatief zelfbeeld. De negatieve aspecten zijn nu al catastrofaal en we beginnen het pas net te zien. Het is alleen al om die redenen te hopen dat de Rohingya-vluchtelingen dat bedrijf kei- en keihard aanpakken.