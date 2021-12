Totale gekte! Advies NOS: ‘Zet ramen open tijdens kerstdiner en draag maar een warme kersttrui’

De NOS komt op de valreep nog even met een paar tips om tijdens de kerstdagen nog wat coronabesmettingen te voorkomen. Let u even op dat er maximaal vier familieleden of vrienden boven de 12 jaar over de vloer mogen komen? Houden we allemaal wel voldoende afstand? En zorg er even voor dat het flink kan luchten tijdens (en na!) het kerstdiner. Heel vervelend dat het super koud is, maar dan trekt u maar een warme kersttrui aan.

Dat zijn de tips die de NOS u nog even mee wil geven, want ook tijdens het kerstdiner moet u aan het coronavirus en de coronamaatregelen herinnerd worden. Eerlijk waar, in wat voor wereld leven die lui?! Inmiddels weet iedereen dat het een risico is om opa en oma uit te nodigen voor het kerstdiner. Dat is, hoe kwalijk ook, niet handig om te doen. Maar verder zal het iedereen toch een worst wezen wat er tijdens het kerstdiner gebeurt?

Wat we nu weten over de omikronvariant is dat het vrij snel besmettelijk is en een mild ziekteverloop schijnt te vertonen. Besmettingen die men de komende dagen oploopt zullen dus waarschijnlijk in de meeste gevallen niet tot veel ziekenhuisopnames leiden, tenzij je een zwak immuunsysteem hebt. Het gaat in ieder geval niet leiden tot een enorme ziektegolf, zolang iedereen de komende dagen even thuisblijft. That’s it.

Het is volkomen absurd om tijdens en na het kerstdiner om de haverklap de ramen en deuren een kwartier open te zetten, zoals de door de NOS aangehaalde expert graag wil. “Echt lekker behaaglijk zijn geopende ramen natuurlijk niet, maar dat moet maar even stelt Boerstra. ”Dan zal er een plekje zijn op de bank zijn waar het tocht, dan zet je oma daar maar niet neer. Kinderen hebben er vaak niet zo’n last van, die zijn het vaak wel gewend in klaslokalen. Of trek een kersttrui aan.””

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Is goed, Boerstra, ga jij maar lekker bibberen in een kersttrui om misschien een besmetting te voorkomen. Hopelijk doet de rest van Nederland wél normaal en doen ze niet mee aan deze idiotie. Met dit soort adviezen voorkom je een omikronbesmetting maar krijg je er misschien wel een longontsteking voor terug!