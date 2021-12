UNECE: ‘Kerncentrales nog veel beter voor klimaat dan gedacht, de helft minder CO2-uitstoot dan windmolens’

Onderzoekers van UNECE, de economische tak van de Verenigde Naties in Europa, hebben de CO2-uitstoot van kerncentrales herberekend. Zij zijn tot de de conclusie gekomen dat Europese kerncentrales zelfs nog milieuvriendelijker zijn, en dus beter voor het klimaat, dan in 2014 werd gedacht. Sterker nog: ze stoten maar liefst de helft minder CO2 uit dan windmolens! Daarmee is kernenergie met afstand de meest klimaatvriendelijke vorm van energieopwekking.

UNECE heeft voor iedere vorm van (duurzame) energie berekend hoeveel CO2-uitstoot er bij vrij komt. Het gaat hier dan om het totaaleffect, een zogeheten “life cycle analysis”. “Van de ontginning en bewerking van de brandstof, het transport naar de centrale, de bouw ervan, het onderhoud, de afbraak, eventuele recyclage van de centrale en de opslag van het afval over de gehele levensduur, uitgedrukt in gram C02 per gemaakte eenheid stroom (in kWh)”, meldt VRT.be.

Kernreactoren stootten gemiddeld 12 gram CO2 uit per kWh, dachten VN-onderzoekers in 2014. Nu blijkt dat achterhaald te zijn, want als er wordt gekozen voor het verlengen van de levensduur van een kerncentrale, door onderhoud, dan komt de CO2-uitstoot per kWh uit op 5,1 gram. Ter vergelijking: windturbines stoten gemiddeld 12,5 gram per kWh uit; zonnepanelen 20 gram; gascentrales 430 gram (met afgevangen CO2 130 gram) en steenkoolcentrales 930 gram (met afgevangen CO2 ‘slechts’ 280 gram). Wie het klimaat echt wil redden pleit voor de bouw van kerncentrales!

Deze nieuwe bevindingen schoffelen dus eigenlijk zo’n beetje alle aspecten van klimaatbeleid onderuit, want er is simpelweg niets dat tegen energie uit kerncentrales op kan, als het je puur om het terugdringen van de CO2-uitstoot is te doen. Je zou zelfs kunnen stellen dat de ‘groene‘ klimaatbewegingen van de vorige eeuw, die altijd zo stellig tegen kernenergie waren, het klimaatprobleem juist hebben verergerd. Als er toen al volop was ingezet op de bouw en het onderhouden van kerncentrales, dan waren al die windmolens en zonnepanelen helemaal niet nodig geweest, zoals ze nu ook onnodig blijken te zijn. Ook bureaucratische maatregelen als CO2-uitstootrechten waren dan nooit in het leven geroepen!