Welkom in de hel: Rob Jetten (D66) wordt minister van Klimaat

Nou. Dat is het dan. Nederland is definitief veranderd in de hel. Want, jawel, Rob Jetten wordt in het kabinet Rutte IV minister van Klimaat. We krijgen dus een rasechte groene klimaatextremist op die positie. Nederland is klaar. Game over. Afgelopen.

Eric van der Burg staatssecretaris van Asiel en Immigratie. Sigrid Kaag minister van Financiën. Kajsa Ollongren minister van Defensie. Voldemort Ernst Kuipers minister van Volksgezondheid. Hugo de Jonge minister van Wonen. Mark Rutte wéér premier.

Het is allemaal godsgruwelijk. Dit zijn de meeste vreselijke, leugenachtige, oneerlijke, psychopathische politici van Nederland. En die krijgen het dus voor het zeggen in Rutte IV. Rutte III was wanstaltig. Rutte IV is zo mogelijk nóg erger.

Ongelooflijk.

Maar dan zijn we er nog niet eens. Want om het vervolgens nóg een graadje erger te maken is besloten om D66’er Rob Jetten minister van Klimaat te maken.

Rob. Freaking. Jetten.

I kid you not.

We kunnen Nederland wel opdoeken. Het is klaar. Afgelopen met de pret. Dit land is reddeloos verloren.