Woonlasten stijgen gemiddeld ‘maar’ met 2,1 procent, daarna wordt het nog véél hoger

De woonlasten stijgen volgend jaar gemiddeld met 2,1 procent. Dat is weliswaar minder dan de afgelopen twee jaar, toen de stijging telkens ruim 5 procent bedroeg, maar in de jaren erna gaat het behoorlijk tegenvallen.

Huiseigenaren zijn de klos. In 2022 zullen zij gemiddeld iets meer dan 850 euro aan onroerendezaakbelasting (ozb) en afvalstoffen- en rioolheffingen moeten betalen. En de reden dat dit nog meevalt is vanwege demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken die de gemeenten eenmalig extra budget heeft beloofd vanwege de tekorten bij de uitvoering van jeugdzorgtaken en de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo), meldt Trouw. Vanaf 2023 zullen gemeenten weer voor schrijnende tekorten komen te staan, die ze zeer waarschijnlijk via de woonlasten op proberen te lossen.

Naast de tekorten bij voorgenoemde budgetten van de gemeente komen er ook andere kosten aan. Denk bijvoorbeeld aan de asielinstroom. Diverse gemeenten zullen geen langdurige opvangplekken kunnen realiseren. Dan zou het zomaar kunnen dat het Rijk gemeenten gaat verplichten om opvang te regelen, wat betekent dat ze zullen moeten uitwijken naar hotels. De kosten zijn voor de gemeente, die het weer op eenzelfde manier zal gaan verhalen op de eigen inwoners. Ook wanneer zij wél langdurige opvangplekken willen realiseren, dan zijn daar kosten aan verbonden.

En nu het conflict in Oekraïne dreigt te escaleren, waardoor Poetin de gaskraan helemaal dicht zou kunnen draaien, lopen de gasprijzen binnen de kortste keren weer flink op. Ook zijn er meerdere datacenters op komst, waardoor de vraag naar energie ontzettend hard zal gaan stijgen. En wat te denken van al het geleende geld voor de coronacrisis dat uiteindelijk terug zal moeten worden betaald?

Er staat de huizenbezitter en de huurder dus enorme kosten te wachten, die op geen enkele manier in verhouding staan tot een hoger minimumloon of lagere belastingen op andere terreinen. Reken maar op een flink drama waar de overheid zich niet uit kan blijven lenen, want andere antwoorden lijken ze niet te hebben.