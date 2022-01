BoerBurgerBeweging wil opheldering over die ambtenaren die kritiek censureren: ‘Als dit waar is, dan hebben we het over een stikfstofschandaal’

De BoerBurgerBeweging is geschokt van het nieuws dat ambtenaren kritiek en ongewenste informatie over de stikstofproblematiek uit een belangrijke studie hebben gehaald. De partij van Caroline van der Plas wil via Kamervragen graag opheldering. “Als dit allemaal waar is dan hebben wij het niet meer over een stikstofcrisis maar een stikstofschandaal.”, aldus het Tweede Kamerlid.

Hoge beleidsambtenaren van verschillende departementen blijken onwelgevallig nieuws uit een stikstofstudie te hebben weggehaald. Waardoor het haast onmogelijk wordt gemaakt om kritiek te uiten op de werkwijze van de overheid, immers niet alle cijfers zijn bekend. Caroline van der Plas wil naar aanleiding van dit schokkende nieuws direct opheldering van de nieuwe minister van Natuur en Stikstof Christianne van der Wal:

“Als dit allemaal waar is dan hebben wij het niet meer over een stikstofcrisis maar een stikstofschandaal. Wij moeten ons goed realiseren dat boeren mogelijk gedwongen uitgekocht of onteigend worden op basis van het huidige beleid, maar nu lijkt het erop dat cruciale informatie is achtergehouden.”

"Als dit allemaal waar is dan hebben wij het niet meer over een stikstofcrisis maar een #stikstofschandaal." aldus Caroline van der Plas

Het is overigens niet voor het eerst dat hoge ambtenaren belangrijke informatie wegmoffelen. Tijdens de toeslagenaffaire is dit ook al gebeurd, hoge ambtenaren zorgden ervoor dat een explosieve memo lang uit beeld bleef. Maar tot op heden blijken de invloedrijke personen weinig te hebben geleerd van de schandalen rondom de toeslagenaffaire.

Het achterhouden van kritiek, belangrijke cijfers of ander explosief nieuws lijkt haast de normaalste zaak van de wereld te zijn geworden voor de ambtelijke top in het Rijk. En al jaren komen deze verantwoordelijken er gewoon mee weg, waardoor het idee van een nieuwe bestuurscultuur en bestuurlijke transparantie gewoon wensdenken is.