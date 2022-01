Boostercampagne hapert omdat men nut er niet van inziet, communicatie-experts pleiten voor nóg meer prikpropaganda

Na een trage start en een vlotte inhaalslag begint de boostercampagne inmiddels toch te haperen. Zo’n 90 procent van de 60-plussers heeft de boosterprik gehaald, maar onder de rest van de samenleving valt dat percentage flink tegen. Volgens communicatie-experts moet de prikpropaganda voor de boostercampagne verder worden opgekrikt, want de boodschap is ‘overduidelijk’ nog niet voldoende overgekomen!

Vrijwel iedere Nederlander heeft kunnen horen dat de huidige vaccins nauwelijks effectief, of in ieder geval niet láng effectief, tegen de omikronvariant zijn. Ook heeft zo’n beetje ieder mainstreammedia-kanaal meerdere malen verkondigd dat de omikronvariant een heel stuk milder is. Dan moet je niet raar opkijken dat mensen de conclusie trekken dat nóg een vaccin bar weinig gezondheidswinst met zich mee gaat brengen.

Ook is allang duidelijk dat die vaccins eigenlijk alleen beschermen tegen ernstige ziekte en nauwelijks tegen overdracht van het virus. Mensen die menen risico te lopen op een ernstige infectie nemen het vaccins dus puur voor zichzelf. We hebben allemaal gezien wat er gebeurt als veel gevaccineerde mensen voor een lange tijd dicht op elkaar staan: een corona-uitbraak.

Maar diverse communicatie-experts verwachten nu dat al die informatie gewoon het raam uit kan worden gegooid en dat mensen (60-minners!) gewoon keihard moet worden ingepeperd dat die flut vaccins ook voor hun van essentieel belang zijn. Zo vindt José Sanders, hoogleraar communicatie in organisaties aan de Radboud Universiteit, dat een oude leugen prima opnieuw herhaald mag worden. Zij zegt tegen De Telegraaf: “(…) Leg dan ook aan jongeren uit dat boosteren hun eigen kans op de ziekte verder verkleint, maar dat het vooral de onderlinge besmettelijkheid dempt, zodat we eerder van de maatregelen af zijn; dat laatste zal hen waarschijnlijk eerder aanspreken.”

Het is toch werkelijk ongelofelijk dat een communicatie-expert zoiets nog durft te beweren, terwijl gedurende de meest zware lockdown de besmettingscijfers record na record verbreken? Door dit soort flauwekul is het wantrouwen in het corona- en vaccinatiebeleid keihard gekelderd. De besmettingscijfers zijn torenhoog en de risicogroepen zijn grotendeels geboosterd. Het resultaat daarvan zien we terug in de ziekenhuiscijfers, die nog altijd dalen. Hou dan toch eens op met die achterlijke prikpropaganda voor de (voltooide) boostercampagne en ga het vertrouwen van de burger terugwinnen met eerlijke argumenten en feiten!