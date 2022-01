D66 maakt kandidaat-bewindspersonen bekend: Rob Jetten als klimaatminister en Ernst Kuipers op Volksgezondheid en Ollongren op Defensie

D66 heeft zojuist bekend gemaakt wie namens de partij in het kabinet gaat komen. Het Haagse roddelcircuit was de laatste weken druk aan het speculeren over Rob Jetten als nieuwe Defensieminister, maar dat blijkt niet te kloppen: Jetten mag het nieuwe klimaatbeleid gaan uitvoeren en Ollongren gaat juist naar het Defensiedepartement. Ziekenhuisbestuursvoorzitter Ernst Kuipers is de beoogde nieuwe minister van Volksgezondheid.

Hugo de Jonge zal niet terugkeren als de minister van Volksgezondheid. De opeenstapeling van blunders en grote missers zal hier wel de reden voor zijn. D66 zal de nieuwe minister, Ernst Kuipers, leveren voor deze explosieve portefeuille.

Rob Jetten, die de afgelopen weken nog werd gekoppeld aan Defensie, zal de nieuwe Klimaatminister worden. Niet geheel verwonderlijk aangezien Jetten zich als fractieleider heeft ontpopt als dé klimaatdrammer van de partij.

Opmerkelijk genoeg zal ook Kajsa Ollongren terugkeren als minister: zij wordt voorgedragen als de nieuwe minister van Defensie. De grote vraag was of zij überhaupt zou terugkeren als minister. Wel wordt ze overgeplaatst van Binnenlandse Zaken naar Defensie.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

D66 lijkt de grote winnaar te zijn van de kabinetsformatie, de zeer invloedrijke ministeries van Financiën (Kaag), Volksgezondheid (Kuipers), Defensie (Ollongren) en Klimaat (Jetten) vallen in handen van de links-liberalen.