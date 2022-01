De truckers komen ons redden

Van alle beroepsgroepen in de wereld zijn het de truckers die opstaan en samen een vuist maken tegen de coronadictatuur die ons allemaal probeert in te lijven. Je zou verwachten dat het van de horeca kwam, maar nee. Die ondernemers zijn geestelijk al lang geknecht. Truckers, daarentegen, zijn vrij, willen vrij zijn, en blijven vrij – ten koste van alles.

In Canada zijn duizenden en nog eens duizenden truckers vandaag op weg naar Ottawa om daar te demonstreren tegen de walgelijke coronamaatregelen van Justin Trudeau. Natuurlijk zijn die ‘maatregelen’ niet werkelijk vanwege corona. Corona is het excuus. De echte reden is dat zijn regime, net als dat van Nederland, een hightech controlestaat wil creëren. Het ‘coronavaccin’ is een lekkere manier om daarmee een begin te maken.

Hele beroepsgroepen pikken dat. Ze zien dat wat er gebeurt niet klopt. Dat er iets anders gaande is, en dat onze vrijheid zelfs op het spel staat. Maar ze zijn bang. Bang voor de machtige arm van Vadertje Staat. Bang om inkomen te verliezen. Bang om ‘moeilijke tijden’ te krijgen.

De helden: truckers

Maar er is één beroepsgroep die dat niet doet. Die bereid is op te staan. Die wil knokken. Dat zijn truckers. In een massale optocht zijn ze in Canada op weg naar de hoofdstad om daar te demonstreren. Ze hebben Trudeau al laten weten dat die twee keuzes heeft: of hij stapt op of hij trekt zijn idiote dictatoriale plannen in.

Dat is heel mooi. Maar het wordt nog beter. Want de truckers hebben een enorme impact. Hun voorbeeld doet goed volgen. Canadese boeren hebben zich bij het konvooi gevoegd, en ook gewone burgers doen nu mee. Je hebt het over een konvooi van maar liefst 150 kilometer die op Ottawa afrijdt, en het worden alleen maar meer, meer, meer, meer mensen. Ze hebben het erover dat er vandaag mogelijk 1,5 miljoen mensen zullen meedoen aan het protest.

1,5 miljoen! Dat is ongelooflijk. En het komt allemaal doordat één dappere beroepsgroep opstaat en in actie komt.

Deze foto uit Canada zegt dan ook álles:

In Nederland en elders in Europa zijn truckers zich nu ook aan het organiseren. En ja, ook bij ons hebben boeren al laten weten dat ze gaan meedoen. De datum die genoemd wordt is 7 februari: dan willen ze op Brussel afrijden en de EU dwingen al die achterlijke, dictatoriale, technocratische coronaregels af te schaffen.

Als ze dat doen twijfel ik er geen moment aan dat het ook hier in Europa een enorme beweging wordt. Er is maar één grote beroepsgroep voor nodig die in verzet komt om het vuurtje aan te steken. Laten we hopen dat het de dappere truckers zijn. Want blijkbaar zijn zij de helden waar we behoefte aan hebben.