Nederlaag voor SP! Doet deze gemeenteraadsverkiezing niet mee in Rotterdam, want leden stemden tegen

De SP doet niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam in maart. Dat hebben leden van de Rotterdamse SP besloten. Dat is, nog voor er ook maar überhaupt een stem is uitgebracht, een behoorlijke nederlaag voor de partij. Hun communistische kloon, Socialisten 010, doet wél mee.

Eerst probeerden ze bij de SP om de communistische raddraaiers eruit te trappen. Dat zorgde voor een heleboel commotie binnen de partij, want de communistjes waren zich natuurlijk van geen kwaad bewust. Zij achtten zichzelf gewoon héél erg kritisch en werden nóg kritischer zodra ze hun zin niet kregen. De SP wilde vooral een softcore socialistische partij blijven, dus deden ze een Stalin’tje en zuiverden de hele partij.

Het grappige (voor niet-links Nederland dan) is dat die communisten zich nu wél hebben weten te organiseren, in ieder geval in Rotterdam, en de SP zelf niet. Maar nóg grappiger is dat beoogd SP-lijsttrekker Coskun beweert volgens de NOS dat de ledenvergadering, waar moest worden besloten of de SP-afdeling van Rotterdam mee zou doen aan de gemeenteraadsverkiezingen, is gekaapt.

Zoals Coskun het schetst, en het klinkt best wel aannemelijk, hebben sympathisanten van Socialisten 010 hun lidmaatschap van de SP behouden, om die partij een trap na te kunnen geven. Coskun vermoedt echter een vooropgezet plan, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Het is goed mogelijk dat er gewoon al heel veel Socialisten 010-sympathisanten waren, die het totaal niet eens zijn met hoe de SP lukraak leden zat te royeren.

Wat de waarheid ook is, en misschien is het wel een mix van beide, de SP heeft de communistische onderstroom ernstig onderschat. En nu zitten ze met de gebakken peren. En Rotterdamse socialisten ook trouwens, want die kunnen nu alleen nog maar kiezen voor een SP-kloon die waarschijnlijk gaat radicaliseren. Allemaal verliezers dus op links. Behalve Socialisten 010, die lachen zich een breuk!