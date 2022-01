Peiling De Hond: Omtzigt, Van der Plas en Wilders winnaars Kamerdebat regeringsverklaring

Afgelopen week vond er in de Tweede Kamer een debat over de regeringsverklaring plaats. Met name partijleiders van oppositiepartijen kwamen goed uit de verf bij dit debat volgens de nieuwe peiling van Maurice de Hond. Volgens zijn respondenten was Pieter Omtzigt met afstand de beste. Daarnaast werden Van der Plas, Wilders, Eerdmans en Marijnissen ook enorm positief beoordeeld.

Uit de peiling blijkt dat met name het CDA zich niet wist te onderscheiden. Op geen enkel lijstje was fractievoorzitter Pieter Heerma hoog te vinden. Het is tekenend voor het CDA, die deze week opnieuw een zetel verloor. De partij wordt op dit moment gepeild op zes schamele zetels.

Niet geheel verrassend werd Pieter Omtzigt gezien als de beste tijdens het debat. De overige politici die hoog scoorden waren allen lid van een oppositiepartij, wat toch wel een beeld schept dat de coalitie weinig steun geniet onder de bevolking.

De eerste echte graadmeter is in maart. Het is aan de oppositiepartijen die de afgelopen maanden virtueel zijn gestegen in de peilingen om ook op regionaal niveau verkiezingen te winnen. Dat zou namelijk een krachtig signaal afgeven richting het huidige kabinet.

56% van de respondenten vindt dat D66-Kamervoorzitter Vera Bergkamp haar werk niet goed doet. Opmerkelijk genoeg vindt 50% van de D66-respondenten dit ook. Het laat zien dat Khadija Arib node wordt gemist.