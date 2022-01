Video! FVD’er Pepijn van Houwelingen breekt een lans voor ongeboren leven: ‘Elke abortus is een tragedie’

Bij het Tweede Kamerdebat over abortus heeft FVD’er Pepijn van Houwelingen een lans gebroken voor ongeboren leven. “Een abortus is een tragedie,” zei hij. “Een vroege en voortijdige beëindiging van een ontluikend leven.” “Het ongeboren leven moet,” ging hij verder, “juist omdat het zo kwetsbaar is en zichzelf niet kan verdedigen, zo veel mogelijk beschermd worden. Niet alleen door de ouders, maar ook door de samenleving.”

Het was een geweldige toespraak. Natuurlijk werd er enorm op hem gehaat door de radicaal-linkse partijen, maar dat zal niemand verrassen. D66’ers en PvdA’ers hebben immers nog nooit een baby (van een ander) gezien die ze niet het liefst de nek zouden willen omdraaien (nog voor de bevalling, natuurlijk).

Kijk ‘em hier. Want ja, dit is er eentje om te bewaren. Dank Pepijn dat je het zo moedig en uitgesproken opnam voor ongeboren leven!