Belachelijk! OMT hield totaal geen rekening met ouderenzorg in begin van coronacrisis

Aanstaande woensdag komt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) met een rapport over de Nederlandse aanpak van de coronacrisis tijdens de eerste golf. Maar drie leden van het Outbreak Management Team (OMT) verklappen nu al dat het een vrij beroerd oordeel zal gaan zijn. In het begin van de coronacrisis was er vanuit het OMT namelijk totaal geen oog voor de problemen van kwetsbare ouderen (dé grootste risicogroep) en verpleeghuizen.

Tijdens de eerste vier adviezen die het OMT tussen eind januari en begin maart 2020 naar buiten bracht over corona, bestond het adviesorgaan voornamelijk uit microbiologen, virologen, intensivisten en publieke gezondheidsdeskundigen. De ouderenzorg was niet vertegenwoordigd, terwijl dat hard nodig bleek te zijn.

Al die specialisten wisten natuurlijk donders goed dat ouderen de meest kwetsbare risicogroep zijn. Toch werd er destijds flink gesteggeld over of zorgpersoneel niet een te grote claim zouden leggen op de mondkapjes, die moesten wat de OMT-leden namelijk naar het ziekenhuis.

Overal was een tekort aan beschermende middelen, het ministerie van Volksgezondheid had ze medio februari namelijk allemaal aan China verkocht. Toch koos men liever voor het beschermen van ziekenhuispersoneel, dan voor het voorkomen van infecties bij de groep die juist de meeste kans heeft om in het ziekenhuis terecht te komen. Verpleeghuizen moesten het eerst maar eens doen met fatsoenlijk handen wassen, meldt de NOS.

De OMT-leden gooien het op een gebrek aan kennis en de grote schaarste aan persoonlijke beschermingsmiddelen en testen, maar vrijwel iedereen had kunnen aan zien komen dat zonder die middelen het wachten was op een uitbraken in verpleeghuizen. Het RIVM heeft destijds geadviseerd om gewoon zonder bescherming in verpleeghuizen te blijven werken.

Het heeft allemaal niets te maken met gebrek aan kennis. Ze hebben het virus gewoon zijn gang laten gaan en hoopten ondertussen dat het misschien nog mee zou vallen. Maar kennelijk nam niemand van het OMT en het RIVM tijdens de coronacrisis iets van een ander aan, totdat er overduidelijk bewijs is geleverd. Gezond boeren verstand is geen argument binnen die adviesorganen. ‘Gelukkig’ hebben ze er nu, twee jaar na het begin van de crisis, veel van geleerd…