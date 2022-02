D66 en RTL Nieuws luiden de noodklok: ‘Nu al vaccineren tegen extreem gevaarlijke vogelgriep!’

D66-Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot wil dat Nederland “desnoods” nu al “gaat vaccineren tegen de vogelgriep.” Want, zegt hij quasi-democraat, de vogelgriep is heel gevaarlijk voor vogels, en mogelijk zelfs voor mensen. Als Nederland dit doet zullen andere landen heus volgen. Zo zijn wij straks koploper vaccineren! In Europa dan, want elders doet men dit al langer!

RTL Nieuws bericht vandaag dat we heel, heel, heel bang moeten zijn voor een virus. Nee, niet het coronavirus. Dat lijkt niet meer zo angstaanjagend te zijn voor de meeste mensen nu Omicron a) iedereen ziek maakt en b) voor verreweg de meeste mensen mild is.

Maar vrees niet (of eigenlijk wél!)! Want er is een ander virus waar we ons heel druk om kunnen maken. De vogelgriep. Volgens RTL Nieuws is het gevaar “voor dier én mens nog nooit zo groot geweest.”

D66 wil vaccineren

In Europa wordt hier nog niets mee gedaan. In ieder geval niet qua vaccinaties. Maar D66 wil dat dit verandert. En snel een beetje. Daarom zal D66-Kamerlid Tjeerd de Groot donderdag bij het debat over zoönosen “ervoor pleiten dat Nederland desnoods [haha] nu al gaat vaccineren tegen vogelgriep.”

Als wij dat doen, gaan “buurlanden en de markt […] volgen. Daarop wachten is een kip-ei discussie,” voorspelt Tjeerdmanneke.

D66 zal donderdag 24/2 bij het debat over zoönosen (dierziekten die op mensen kunnen overgaan) ervoor pleiten dat Nederland desnoods nu al gaat vaccineren tegen vogelgriep. Buurlanden en de markt zullen volgen. Daarop wachten is een kip-ei discussie. https://t.co/8phAvxuYSu — Tjeerd de Groot (@TjeerdD66) February 20, 2022

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Die video van RTL Nieuws waar ik hier boven link moet je echt even kijken. Ze hebben het bewust zo angstaanjagend mogelijk gemaakt, inclusief eng muziekje eronder. Dan heb je ook nog wat citaten van boeren die stellen dat “ze bij bosjes neervallen.”

Dat is al heel wat. Maar dan wordt ook nog gezegd dat het gevaarlijk is voor mensen. Heel eng! Oke, dat gebeurt in Europa bijna nooit, wordt er toegegeven… en ja, een expert verkondigt dat mensen die wel besmet raken vrijwel altijd symptoomloos zijn.

Maar wacht! Er is toch reden om bang te zijn. Want, legt RTL behulpzaam uit, het kan zich in ons lichaam kruisen met een menselijk virus. Dan wordt het gemengd, en opeens heb je dan een virus waartegen we geen antistoffen hebben! Jongens! Ik voel een nieuwe pandemie aankomen!

“Dit is echt alarmerend!” zegt de RTL-‘journalist,’ waarop de expert zegt: “Dat is een alarmerend scenario, áls dat zou ontstaan, want dat zou betekenen dat we een nieuwe Griep-pandemie krijgen.” Op dat moment wordt er snel teruggekeken op de Mexicaanse varkensgriep van 2009. Want dat was een kruising tussen “meerdere menselijke en dierlijke griepvirussen” en “hield vooral op het Amerikaanse continent flink huis.”

Er is daarom nog maar één “oplossing.” Op de korte termijn moet het pluimvee gevaccineerd worden. Want dat gebeurt al in Azië, en ook in wat delen van Europa. Doen we dat niet, dan spelen met levens. Kippenlevens, vooral, maar misschien ook wel met ménsenlevens!

Ik weet niet hoe u erover denkt, maar ik ben blij dat we een ander virus hebben gevonden om doodsbang voor te zijn. Het lijkt me dan ook een heel goed idee om vaccinatie verplicht te maken, in ieder geval voor kippen, en ze een QR-code te geven.

Zucht.