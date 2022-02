FVD veruit de grootste partij van Nederland: ‘Geen twijfels deze keer, er is een accountantsverklaring’

De mainstream media moeten vandaag toegeven dat Forum voor Democratie verreweg de grootste partij van Nederland is. Het verschil met de nummer twee bedraagt bijna 20.000 leden. Ongelooflijk.

Het is dieptriest voor de mainstream media, maar zij moeten toegeven vandaag dat FVD niet bijna de grootste partij is, maar met een overweldigend verschil. FVD heeft er in het afgelopen jaar namelijk maar liefst 13.500 leden bij gekregen. Daardoor staat de teller op 58.890 leden. Let wel, dat was aan het einde van het jaar. In de tussentijd zijn er weer flink wat leden bijgekomen.

Dat dit ledental enorm is wordt alleen al bewezen door even te kijken naar het ledental van de VVD. Die partij heeft namelijk minder dan de helft van het aantal FVD-leden. 26.550 mensen noemen zich VVD’er. Dat is dus de partij die het al jaren voor het zeggen heeft in Nederland en op wie hoegenaamd 2 miljoen Nederlanders of meer zouden stemmen.

Hoogleraar Gerrit Voerman van het Documentatiecentrum zegt tegen de Volkskrant dat hij er niet aan twijfelt dat de cijfers van FVD kloppen. Er ligt namelijk een goede accountantsverklaring. “Het ledenaantal toont aan dat er een bepaald draagvlak lijkt te zijn voor de ideeën,” trapt meneer een open deur in.

Andere partijen

De Partij voor de Dieren is ook flink gegroeid, namelijk met 24 procent. Daardoor heeft die club nu 23.811 veganisten als lid. D66? 32.000 leden (ongeveer). Dat is dus bijna de helft van het ledental van FVD. Schattig.

Volgens de peilingen moeten wij geloven dat partijen als JA21 enorm in opkomst zijn. Maar de ledenaantallen spreken dat toch een beetje tegen. JA21 heeft namelijk maar 5.100 leden. Dat zijn er 700 minder dan het radicaal-linkse, gestoorde, woke-BIJ1.

Maar wel 15 zetels ofzo in de peilingen? Hmm.

Dan de PvdA. Die partij is de nummer twee met 40.540 leden. Maar dat zijn er minder dan in 2020. Haha. Het CDA heeft ondertussen 7 procent van de leden verloren waardoor de teller van de christendemocraten op een magere 34.832 leden staat.

Zo. Daar kan het partijkartel het mee doen.