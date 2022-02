Kabinet herformuleert coronadoelen: ‘Samenleving openhouden en toegankelijkheid van hele zorgketen staan voorop’

Volgens minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers gaat het kabinet vanaf nu het coronabeleid niet meer voeren met het oog op belasting van de zorg. De coronadoelen van het kabinet zijn nu om de samenleving zoveel mogelijk open te houden en de zorgketen toegankelijk houden voor iedereen. In de praktijk zal er echter weinig veranderen.

Het kabinet strooit ons een beetje zand in de ogen met deze ‘nieuwe’ coronadoelen. De kabinetsdoelen waren officieel: “een acceptabele belasting van de zorg, het beschermen van kwetsbaren, zicht houden op het virus en economisch-maatschappelijke schade beperken”. Nu is dat veranderd naar: “sociaal-maatschappelijke en economische continuïteit/vitaliteit en toegankelijkheid van de hele zorgketen voor iedereen”, meldt het AD.

In de praktijk komt dit gewoon neer op 1G- en/of 3G-beleid, waardoor alsnog een hele groep burgers wordt uitgesloten. Doordat de testcapaciteit bij de GGD’s het maximum heeft bereikt, zullen mensen die zich willen laten testen te maken krijgen met serieuze vertragingen. Zo ‘open’ is het openhouden van de samenleving dus niet.

En qua “toegankelijkheid van de hele zorgketen voor iedereen” zit het kabinet ook met een groot probleem. Iedere besmette ziekenhuispatiënt, of het nou om een coronapatiënt of een patiënt-met-corona gaat, moet worden geïsoleerd. Met torenhoge besmettingscijfers neemt het risico op een coronabesmetting in het ziekenhuis dus alleen maar toe.

Het herformuleren van de coronadoelen is dus eigenlijk onzin, want met de oude doelen had men nagenoeg exact dezelfde strategie gekozen als waar nu over zal worden gediscussieerd. Er zal hooguit een beetje worden gesleuteld aan voor welke sectoren de QR-code moet blijven gelden en waar men het gebruik ervan volledig schrapt. Dat betekent niet veel meer dan dat bijvoorbeeld kleine sportlocaties mogelijk niet meer op het coronatoegangsbewijs hoeven te controleren, terwijl de nachthoreca en evenementen dat nog wel moeten blijven doen.

Het eigenlijke coronadoel van het kabinet lijkt te zijn: ‘koste wat het kost een vorm van het digitale coronatoegangsbewijs blijven hanteren’. Of misschien zetten ze het uiteindelijk toch even in de ijskast, zodat ze het na de verkiezingen weer in kunnen voeren.