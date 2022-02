Nederland mag zicht op virus best kwijtraken, OMT: ‘Stop met GGD testen niet-kwetsbaren na piek omikron’

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert om te stoppen met het testen door de GGD als de omikrongolf in een dalende trend zit. In de praktijk betekent dit dat we na de piek het zicht op het virus kwijt zullen raken, als het kabinet dit advies opvolgt. Het OMT adviseert namelijk om mensen met een goede gezondheid alleen nog een zelftest te laten doen.

Het OMT adviseert eigenlijk om zo’n beetje de hele testinfrastructuur op te doeken na de piek van de omikrongolf. Alleen de kwetsbaren zouden zich dan nog moeten laten testen bij de GGD, maar dat is natuurlijk maar een klein percentage van de bevolking. Gezonde mensen die een besmetting vermoeden kunnen wat het OMT betreft ook met een zelftest uit de voeten. Bron- en contactonderzoek kunnen ze tegen die tijd ook prima zelf doen.

Hier wordt gewoon het eindsignaal gegeven voor de coronapandemie. Het OMT stelt namelijk ook dat op de lange termijn zelfs kwetsbaren zich niet meer bij de GGD zouden hoeven te laten testen, meldt de NOS. Als het kabinet dit advies opvolgt dan varen we binnen de kortste keren praktisch blind en worden de ziekenhuisopnames leidend. Zodra die cijfers na verloop van tijd weer beginnen op te lopen dan gaan we opnieuw naar het (bijna) oude ‘nieuwe normaal‘.

Ergens is het natuurlijk bevrijdend dat het OMT dit adviseert, omdat het een sterk signaal is om terug te keren naar normaal. Aan de andere kant biedt het alle ruimte voor het kabinet om na de zomer toch weer allerlei coronamaatregelen in te voeren, bijvoorbeeld ‘uit voorzorg’.

Wel stelt het OMT dat er een andere manier is om zicht te houden op de verspreiding van het coronavirus, namelijk door het uitbreiden van de peilstations van Nivel, waar steeds meer huisartsenpraktijken bij zijn aangesloten. Nou werden de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames altijd al volstrekt willekeurig geïnterpreteerd, dus in die zin zal er wel niet zo heel veel veranderen met deze manier van steekproeven.