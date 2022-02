Rusland erkent onafhankelijkheid hele Donbas-regio, maar ‘volksrepublieken’ controleren slechts een derde van gebied

De Russische president Vladimir Poetin laat de situatie in Oekraïne verder escaleren. Hij maakte zojuist bekend dat Rusland niet alleen de onafhankelijkheid van ‘volksrepublieken’ Donetsk en Loehansk erkent, maar dat dit geldt voor de hele Donbas-regio. Nu gaat het dus om een gebied dat aanzienlijk groter is dan wat de volksrepublieken tot dusver controleren.

De rebellen in Donetsk en Loehansk claimen in hun grondwet een veel groter gebied dan wat zij nu controleren. En Rusland gaat volledig mee in dat uitgangspunt. Daarmee wordt dus actief een confrontatie met het Oekraïense leger gezocht, want zij accepteren natuurlijk nooit dat er nóg meer territorium zou moeten worden afgestaan.

Poetin heeft al gezegd dat er Russische militairen naar de Donbas-regio zullen worden gestuurd onder het mom van een ‘vredesmissie’. Russische diplomaten zijn begonnen met de evacuatie uit Oekraïne, meldt De Telegraaf. Hiermee lijkt het dat alles nu in gereedheid is gebracht voor een daadwerkelijk (grootschalig) conflict.

Nu is het maar de vraag hoe goed Oekraïne bestand is tegen een offensief en of militaire steun vanuit het Westen voldoende zal gaan helpen. Voor Rusland is het absoluut belangrijk dat ze snel de Donbas-regio ‘veilig kunnen stellen’ en overgaan op diplomatie. Een langdurig conflict, vooral één met serieuze schade, kon ze wel eens de kop kosten.

Rutte is een oorlogshitser. Wapens naar Oekraïne, schreeuwen om sancties. De gas- en olieprijs en dus de energierekening/benzineprijs zullen nog veel verder stijgen voor Nederlandse huishoudens en als we om compensatie vragen geeft hij niet thuis. Maak #RutteMoetWeg trending. — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 22, 2022

Mocht het de Russen lukken om de Donbas-regio snel te ontdoen van Oekraïense militairen, dan is het goed mogelijk dat de Europese Unie ook snel weer aan de onderhandelingstafel zit. Rutte en andere EU-leiders kunnen wel stoer doen over het sturen van wapens naar Oekraïne en dreigen met nog meer sancties, maar daar zit wel een prijskaartje aan. De Europese Unie kon ook wel eens hard getroffen worden door Russische tegenreacties, waardoor praten misschien toch nét wat aantrekkelijker wordt dan het blijven leveren van wapens. Dat is in ieder geval waar de Russen op lijken aan te sturen, en ze hebben hier echt wel goed over nagedacht.