Wilders furieus na “hypocriet” uitsluiten PVV door partijkartel: “Tuig is het!”

Geert Wilders is nog steeds woest dat GroenLinks, D66, CDA én VVD hebben laten weten niet op lokaal niveau te gaan samenwerken met PVV én FVD. Het is, zegt Wilders, niets meer of minder dan hypocriet. Want kijk eens naar die partijen zelf! Er zit een Moslim Broederschapsvrouwtje in de fractie van GroenLinks en Sigrid Kaag financierde Palestijnse terroristen. Om maar een paar voorbeelden te noemen.

Gisteren kondigden Jesse Klaver (GroenLinks) en Sigrid Kaag (D66) aan dat hun partijen na de gemeenteraadsverkiezingen niet lokaal in een college gaan zitten met FVD en/of PVV. Want dat zijn volgens die twee antidemocraten “extreemrechtse” en zelfs “gevaarlijke” partijen. Brr!

Hun gedeug werd even later gevolgd door dat van Wopke Hoekstra. Want ook de CDA-smeerpijp wil niet met PVV en FVD zaken doen. Tenslotte geldt dat ook voor Mark Rutte. Want, jawel, korte tijd later liet die precies hetzelfde weten. Typisch: het hele kartel had dit afgesproken en kwam op hetzelfde moment in actie.

Geert Wilders gaat los

PVV-leider Geert Wilders wordt hier onderhand helemaal gek van. Zoals hij laat weten op Twitter is dit gedeug namelijk pure hypocrisie. Kijk maar eens naar het wangedrag van de kartelpartijen zelf! Ze kunnen wel afgeven op FVD en PVV, maar als er ergens rotte appels zitten, dan is het bij de partijen die het voor het zeggen hebben in ons land, en niet bij de twee oppositiepartijen.

“Klaver heeft een fractiegenoot gelieerd aan het terroristische moslimbroederschap,” zegt Wilders terecht. “Kaag financierde Palestijnse terroristen. Rutte had een terrorist als financier. Heerma zijn CDA wilde de Grondwet wijzigen om de sharia in te voeren.”

“En zij sluiten ons uit?” vraagt hij zich vervolgens af.

“Hypocriet tuig is het.”

Zo. Dat is geen woord teveel gezegd.