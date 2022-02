Woede om WOB-openbaring! VWS-ambtenaren verzwegen bewust zwakke juridische onderbouwing coronabeleid

Minister Kuipers van Volksgezondheid vraagt om begrip voor de mailtjes uit 2020 van de ambtenaren van zijn ministerie over het coronabeleid. Uit geopenbaarde documenten blijkt dat zij bewust de zwakke juridische onderbouwing voor het coronabeleid verzwegen en spraken van ‘een worst voorhouden’ toen het om de inzet van de Corona-app en het terugkrijgen van onze vrijheden ging.

Afgelopen maandag maakte het ministerie van VWS meer dan 5000 documenten over de coronapandemie openbaar na een Wob-verzoek. Hugo de Jonge is de dans net op tijd ontsprongen, want er staan nogal wat kwalijke zaken in!

In het eerste screenshot valt te zien hoe luchtig er over de inzet van het coronabeleid en de zwakke juridische onderbouwing wordt gesproken. De noodverordeningen missen democratische legitimatie en hebben een wankele basis voor grondrechtenbeperkingen. Boeie! “Maar dat zeggen we niet”, voegt een ambtenaar aan deze conclusie toe.

En dan nog dit tweede screenshot. Heel vervelend dat burgers niet zomaar meegaan in de gewenste gedragsverandering die het gebruik van de Corona-app teweeg moet brengen. Weet je wat goed zou kunnen helpen? Burgers wijsmaken dat ze in de toekomst misschien een deel van hun vrijheden terug zullen krijgen: ‘een worst voorhouden’.

Het is werkelijk schandalig hoe alleen al uit deze twee screenshots blijkt hoe ambtenaren van het ministerie van VWS om zijn gesprongen met het coronabeleid en de inzet van de Corona-apps.

Het bevestigt het vermoeden dat burgers tijdens de coronapandemie kregen, namelijk dat het de overheid niets boeit dat allerlei (grond)rechten van burgers aan de laars werden gelapt. Minister Kuipers, die nu eigenlijk de puinhoop van De Jonge mag opruimen, vraagt om begrip, meldt de NOS. Het ging toen namelijk om een crisissituatie.

Dat kan allemaal wel zijn, maar voor een daadwerkelijke crisissituatie valt er echt wel een juridische onderbouwing te formuleren. Dit komt gewoon neer op ‘we weten dat het niet mag, maar we doen het stiekem toch’. Die juridische onderbouwing is er voor veel coronamaatregelen overigens nog steeds niet en we zijn inmiddels twee jaar verder.