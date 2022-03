Amsterdam Pride niet ideologisch genoeg: ‘Minder witte hetero’s, meer protest en aandacht voor kleine groepen’

Uit onderzoek is gebleken dat de Amsterdamse lhbti-gemeenschap klaar is met de Amsterdam Pride zoals wij die kennen. Er wordt te veel feest gevierd en te weinig geprotesteerd. Ook is er te weinig aandacht voor kleine groepen binnen de lhbti-gemeenschap en zijn er te veel ‘witte hetero’s’.

Het hele idee van de Amsterdam Pride was dat homo’s, lesbiennes en biseksuelen openlijk konden feestvieren, trots mochten zijn op wie ze waren en getolereerd/geaccepteerd zouden worden door de rest van Nederland. Dat ging een tijdje goed, maar inmiddels draagt het niet meer bij aan de emancipatie van lhbti’ers. Sterker nog, het doet misschien zelfs meer kwaad dan goed.

Het is verworden tot een compleet circus. Een mix van hetero’s, die dolgraag aan iedereen willen laten zien hoe tolerant en inclusief ze wel niet zijn, en van exhibitionistische lhbti’ers die doen alsof zij de norm zijn.

Voor de geraadpleegde lhbti’ers is de lol er in ieder geval wel af. De Canal Parade moet wat hun betreft worden afgeschaft óf meer richting een protestevenement gaan. Maar gezien de kritiek die zij hebben geleverd, proef je aan alles dat het hier gaat om geradicaliseerde wokies binnen de lhbti-gemeenschap.

Het publiek zou namelijk ‘te wit’ en hetero zijn. En er is te weinig aandacht voor ‘kleinere en gemarginaliseerde groepen’, meldt de NOS. Dat kan haast alleen maar gaan over de non-binaire/transgender wokesekte met eenzijdig opgeschoren blauw en paars haar, vooral te herkennen aan het vele gebruik van Engelse termen (.pdf).

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Eigenlijk is dit alleen maar winst. De lhbti’ers die zich helemaal kapot ergerden aan de mafkezen die hen een slechte naam gaven, hadden toch al steeds minder op met de Amsterdamse Pride. En de geradicaliseerde non-binaire genderwappies eisen nu de regie en vechten elkaar straks de tent uit omdat ze niet kunnen bepalen wie het meest recht heeft op vermeend slachtofferschap. Tot zover de inclusiviteit en tolerantie in Amsterdam.