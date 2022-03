Jeroen Pols – steunpilaar van Willem Engel – woest op Amnesty: ‘Het interesseert jullie geen moer!’

De grote steunpilaar van Willem Engel, advocaat Jeroen Pols, heeft op Twitter hard uitgehaald naar Amnesty International. Hij is namelijk woedend dat de zogenaamde mensenrechtenorganisatie niets zegt over de (volgens Gideon van Meijeren) mogelijk politieke aanhouding van zijn bondgenoot, vriend en cliënt.

Op de dag dat Nederland mocht stemmen in verband met de gemeenteraadsverkiezingen werd Willem Engel van Viruswaarheid aangehouden. Twee politieagenten – met gemaskerde gezichten en al – liepen op hem af toen hij zijn stem had uitgebracht, vertelden hem dat hij officieel aangehouden was wegens opruiing, en namen hem mee naar het politiebureau. Daar aangekomen kreeg hij te horen dat hij minstens vast blijft zitten tot het einde van de maand, als een andere zaak tegen hem dient.

FVD-Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren hangt er een zweem “van een politieke arrestatie” rond deze zaak.

Jeroen Pols: Amnesty zegt niets over Willem Engel

Jeroen Pols – de jurist van Viruswaarheid én vriend van Willem Engel – vindt dat ook. Op Twitter verbaast hij zich er dan ook over dat Amnesty International letterlijk niets zegt over de aanhouding van zijn bondgenoot.

“Mensenrechten?” vraagt Pols, “het interesseert Amnesty geen moer! De kaars is uit.” Die kaars refereert natuurlijk aan het logo van de organisatie.

“Al twee jaar schendt de overheid mensenrechten en winnen meningen van experts in rechtszaken van wetten en internationale verdragen,” aldus Pols. “Mensen met een afwijkende mening worden opgepakt. Amnesty doet niets.”

“Amnesty, waar ben je?” vraagt hij vervolgens.