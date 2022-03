Pijnlijk! Amsterdamse Woke wethouders dansen (slecht) op ‘vrouwonvriendelijk rapnummer’

De linkse Amsterdamse wethouders van GroenLinks en de PvdA hebben zichzelf mooi belachelijk gemaakt door te dansen. Rutger Groot Wassink (GL) en Marjolein Moorman (PvdA), die allebei nogal van het gendergedram en de Woke onzin zijn, hebben namelijk (belachelijk slecht) gedanst op een ‘seksistisch rapnummer’ en dat vindt de achterban niet zo leuk!

Het duo was begin deze week op campagne in Amsterdam Zuidoost en dan moet je natuurlijk wel hip en cool meedoen met de lokale inwoners. Hoe doe je dat? Met een dans challenge, meldt De Telegraaf. Althans, dat was de bedoeling. Iets zegt me dat ze hier niet erg veel stemmen mee binnen zullen halen…

Staaltje verkiezingsporno. Komen jullie er maar in! pic.twitter.com/WfQOg6Vblo — Nico van Gog (@NicovanGog) March 8, 2022

Maar het is ze niet alleen gelukt om dit electoraat massaal te laten huilen om wat hier op het podium gebeurde. Nee, ook hun eigen achterban is nu boos. Beide wethouders zijn namelijk nogal van het mekkeren over seksisme en ‘genderverhoudingen’. En dan is het nogal opmerkelijk dat ze op een nummer dansen waar nou precies het tegenovergestelde wordt verheerlijkt!

Groot Wassink en Moorman moeten niks hebben van straatintimidatie en een cultuur waarin meisjes en vrouwen worden weggezet als lustobject. Maar dan wel dansen op een nummer waar vrouwen ‘bitches’ worden genoemd die met hun billen moeten schudden. Oeps!

En zo zie je maar weer dat al dat gendergedram eigenlijk alleen wordt gebruikt om aan linkse mensen te laten zien dat ze keihard deugen. Voor iedere doelgroep is er weer een ander foefje dat ze kunnen gebruiken. Alleen hebben ze het voor de mensen van Amsterdam Zuidoost nog niet helemaal onder de knie.

‘Gelukkig’ keurden beide Amsterdamse wethouders het nummer waarop ze dansen na de tijd wel af. Wethouder Moorman noemt het een ‘vrouwonvriendelijk nummer’ en Groot Wassink zou achteraf voor een ander nummer hebben gekozen. Nou, mooie redding jongens! Links Amsterdam vergeeft het jullie vast wel weer. Nu maar hopen dat de rest van Nederland niet massaal naar de opticien hoeft om dit beeld van hun netvlies te krijgen.