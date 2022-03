Theo Hiddema veegt de vloer aan met Zembla: ‘Een bloedeloze vertoning!’

Forum voor Democratie-Eerste Kamerlid Theo Hiddema heeft gereageerd op de belachelijke anti-FVD propaganda-documentaire van Zembla die gisteren te zien was op tv. Het was, zei Hiddema, “een bloedeloze vertoning” zonder ook maar een greintje bewijs.

Eerder vandaag weerlegde Telegraaf-journalist Wierd Duk al de belachelijke beschuldigingen van Zembla. Hij concentreerde zich daarbij op de zogenaamde ‘band’ tussen Thierry Baudet en de Russische filosoof Aleksandr Doegin. Die laatste wordt in Westerse media steevast neergezet als de huisfilosoof van Vladimir Poetin. En dus zou zo’n band heel gevaarlijk zijn.

Alleen bestaat die band helemaal niet. Zoals Duk ook uitlegt. Het is flauwekul. Onzin. Leugens.

Theo Hiddema is boos

Ook Theo Hiddema heeft zich nu uitgesproken tegen deze waanzinnige leugens van Zembla.

“Je moet maar durven!” zegt Hiddema in reactie op een tweet van het programma met een link naar de uitzending van gisteravond. “Zo’n bloedeloze vertoning ook nog eens aanprijzen zonder een snipper van bewijslevering.”

“Daar gaat mijn claim op ook een aandeel uit de roebelpot! Zembla bedankt!”

“Gemist? Kijk dan terug”. Nou je moet maar durven! Zo’n bloedeloze vertoning ook nog eens aanprijzen zonder een snipper van bewijslevering. Daar gaat mijn claim op ook een aandeel uit de roebelpot! Zembla bedankt! — Theo Hiddema (@THiddema) March 11, 2022

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

De walgelijke ‘documentaire’ die niet minder dan een propagandaverhaal is tegen Rusland én FVD kan hier gekeken worden. Normaal gesproken raad ik mensen aan geen enkel programma van de NPO te kijken, maar dit keer is het anders. De propaganda en de inhoudsloosheid zijn namelijk zo overduidelijk dat je het tóch even moet kijken. Dan kun je daarna lekker lachen.

Overigens lacht Baudet zich een breuk om de Zembla-documentaire. En gelijk heeft hij: