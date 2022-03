Volt trapt Gündogan alsnog uit de fractie: ‘Ze bagatelliseert meldingen van ongewenst gedrag’

Het gedonder bij de politieke partij Volt gaat door. Kamerlid Nilüfer Gündogan is uit de fractie van Volt getrapt én geroyeerd als partijlid, zogenaamd omdat ze de meldingen van ongewenst gedrag bagatelliseert.

Het is inmiddels wel duidelijk dat er meer aan de hand is bij die partij dan alleen wat meldingen van ongewenst gedrag. Het vermeende ongewenste gedrag van Gündogan dat tot nu toe bekend is gemaakt, stelt niet veel voor. Het was bij Volt bij lange na niet zo erg als bij The Voice of Holland.

De rechter kon er tijdens het kort geding ook niets mee en dwong Volt zelfs om de geschorste Gündogan weer terug te nemen in de fractie. Dat zou een rechter niet doen als de beschuldigingen gegrond waren.

Nilüfer Gündogan gaf gisteren bij tv-programma Jinek aan dat ze maandag gewoon weer zou verschijnen op het fractiekantoor. Volt-medewerkers lieten al eerder weten dat zij zich massaal ziek zouden melden als ze dit zou doen.

Nu gaat Volt dus een stapje verder door haar er (alweer) uit te knikkeren. Daarvoor moeten ze alleen wel eerst het fractiereglement van Volt wijzigen en daar mag Gündogan zelf ook over meestemmen, meldt NRC.

In dit stadium van het verhaal klinkt het allemaal heel onaannemelijk dat Gündogan zich daadwerkelijk heeft misdragen, al is het wel plausibel dat ze voor sommigen intimiderend over kan komen. Maar goed, dat kan natuurlijk niet de reden zijn om haar op zo’n stuntelige wijze weg te werken.

Wat dat betreft heeft dit hele gedoe de partij meer schade toegebracht dan aan Gündogan’s reputatie. Daar komt nog eens bij dat Gündogan vrij duidelijk heeft gemaakt dat ze weet wie hier achter zitten en waarom ze zo door haar partijgenoten wordt neergesabeld. Dat is ook geen uitspraak die je zomaar even de wereld in slingert, vooral omdat ze steeds zegt dat ze het straks in de rechtszaal ook hard kan maken. Het wordt nog spannend dus!