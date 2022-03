VVD krijgt steun van Tweede Kamer voor hogere kilometervergoeding om absurde benzineprijs meer te compenseren

De VVD pleit voor een eerdere verhoging van de kilometervergoeding, vanwege de hoge benzineprijs die de oorlog in Oekraïne met zich meebrengt. Een meerderheid in de Tweede Kamer is ook voor een versnelde invoering van het al eerder geplande voorstel.

In het coalitieakkoord spraken VVD, D66, CDA en de ChristenUnie al af om de kilometervergoeding (nu nog 19 cent per kilometer) in 2024 naar 21 cent en in 2025 naar 23 cent op te laten lopen. “Om reizen naar werk betaalbaar te houden”, schreven de partijen toen. Maar nu de benzineprijs inmiddels rond de 2,50 euro per liter schommelt, moet dat wat de VVD betreft eerder worden ingevoerd.

Het is echter maar de vraag of dit zoden aan de dijk gaat zetten, want volgens VVD-Kamerlid Eelco Heinen kan het “al in 2023” worden ingevoerd, zegt hij volgens De Telegraaf. Daar heeft werkend Nederland op dit moment natuurlijk helemaal niks aan. Sterker nog, daar hebben we alleen maar wat aan als de sancties tegen Rusland tot die tijd overeind worden gehouden.

Wat dus op het eerste gezicht lijkt op een handreiking vanuit het kabinet, komt in de praktijk waarschijnlijk veel te laat aan. Als ze mensen echt hadden willen helpen dan deden ze de accijns en de belasting op die accijns nog eens flink naar beneden. In plaats daarvan moet werkend Nederland maar even tot 2023 zoveel mogelijk thuiswerken…

Over het repareren van de koopkracht horen we de VVD en de rest van de kabinetspartijen momenteel ook niet. Nergens is echt een plan voor en het kabinet lijkt met alles het wiel opnieuw te moeten uitvinden. Maar ondertussen kunnen er wel miljarden naar nieuwe windmolenparken en dat onzinnige stikstofbeleid. Als ze afspraken in het regeringsakkoord toch al aan het aanpassen zijn, dan kunnen ze beter het hele regeerakkoord opnieuw gaan bekijken. Maar ja, dan zou het de overheid ontzettend veel geld gaan kosten en nu komt de rekening grotendeels bij de burger terecht.