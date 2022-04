Banken stellen slag om contant geld even uit: ‘bij normaal gebruik niet betalen voor contant geld’

Enige tijd geleden maakten banken bekend dat ze kosten in rekening zijn (of zouden) gaan brengen voor het opnemen van contant geld. Maar de Consumentenbond, De Nederlandsche Bank (DNB), het ministerie van Financiën en de bankensector hebben afspraken gemaakt. Consumenten hoeven ‘bij normaal gebruik’ niet te betalen voor het opnemen van contant geld.

Minister van Financiën Sigrid Kaag moet wel erg hard hebben gestreden om dit voor elkaar te krijgen hoor! Alleen vallen de afspraken in werkelijk behoorlijk tegen… De ABN Amro bracht kosten in rekening voor klanten die meer dan 12.000 euro cash per jaar opnemen. Door de afspraken is dit nu verhoogd naar 17.500 euro. Wie dat bedrag of minder opneemt is een ‘normale gebruiker’ volgens de betrokken partijen.

Andere banken worden er momenteel ook van weerhouden om kosten in rekening te gaan brengen. De banken hebben ook afgesproken om het aantal geldautomaten op peil te houden, meldt De Telegraaf. Dat betekent dus niet dat er weer geldautomaten bijkomen, maar alleen dat er minder zullen verdwijnen.

Deze afspraken klinken een beetje alsof het erop gericht is om contant geld nog een paar jaar langer enigszins aantrekkelijk te houden, vooral omdat de weerstand tegen de uitfasering nu nog te groot is. Over een paar jaar rollen banken waarschijnlijk nieuwe digitale geldsystemen uit en is de generatie die daar niet meer mee overweg kan gaan grotendeels overleden.

De uitfasering van contant geld moet en zal worden doorgedrukt als het aan de (centrale) banken ligt. En met de stijgende inflatie, hogere energiekosten en megalomane klimaatplannen is het een kwestie van tijd voor men een Central Bank Digital Currency (CBDC) introduceert als alternatief voor ons huidige kredietsysteem. Al is het maar de vraag of er tegen die tijd niet gewoon veel meer gebruik gemaakt zal worden van crypto-valuta, daar kan een bank tenminste niet zomaar bepalen waar je je geld aan mag en kan uitgeven.