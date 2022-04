Hugo de Jonge doet eindelijk iets goed: wetsvoorstel voor gemeenten om woningen toe te wijzen aan eigen inwoners

Zelfs de grootste clown van ons kabinet doet wel eens iets goed, ook al is het maar iets kleins. Minister Hugo de Jonge komt met een wetsvoorstel die het voor gemeenten mogelijk moet maken om woningen toe te kunnen wijzen aan eigen inwoners.

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft het wetsvoorstel, na goedkeuring van de ministerraad, naar de Raad van State gestuurd voor advies. Het zou dan, als het langs de Eerste en Tweede Kamer is geweest, een aardige uitkomst kunnen bieden voor gemeenten.

Gezinnen en jongeren moeten de kans krijgen om te wonen waar ze zijn opgegroeid. Ouderen moeten in hun eigen dorp kunnen doorstromen naar een kleinere woning.🏠 Dit wetsvoorstel geeft gemeenten meer ruimte om woningen toe te wijzen aan eigen inwoners.⤵️https://t.co/zieS5z5cCL pic.twitter.com/urW4LCFxyq — Hugo de Jonge (@hugodejonge) April 8, 2022

Gemeenten konden sinds 2014 nog maar de helft van de beschikbare huurwoningen toewijzen op basis van economische of maatschappelijke binding. En nog eens de helft daarvan mocht maar worden toegewezen aan mensen “met een lokale binding”. Straks wordt het mogelijk om de volledige helft van de beschikbare huurwoningen weer toe te wijzen aan de lokale inwoners. Ook mogen gemeenten straks sociale koopwoningen (woningen tot de NHG-grens van 355.000 euro) gaan toewijzen op deze grond.

Hugo de Jonge heeft dus eigenlijk de poort opengezet voor een kleinschalige vorm van ‘eigen volk eerst‘-beleid qua woningen. Niks mis mee en goed voor eigenlijk iedere gemeente die de lokale cultuur wil behouden. Ook is het natuurlijk bevorderlijk voor de doorstroom van ouderen die liever naar een kleinere woning willen, maar wel dicht bij hun familie en bekende omgeving willen zijn.

De Jonge zet hiermee een eerste stap om iets te doen aan de absurde situatie op de woningmarkt. En er moet nog ontzettend veel gaan gebeuren om die klus te klaren. Maar als hij het eenmaal voor elkaar krijgt om in korte tijd flink veel huizen te kunnen bouwen, dan is dit wetsvoorstel ontzettend gunstig voor iedereen.

Maar ja, we hebben het hier wel over Hugo de Jonge die een probleem moet oplossen met meerdere hardnekkige factoren die zich jaren hebben opgestapeld. Hou het maar bij voorzichtig optimisme…