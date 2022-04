Kabinet laveert om uitspraken Von der Leyen heen: ‘Geen shortcuts voor Oekraïne bij toetreding EU, wel mooi gebaar’

Het kabinet heeft het moeilijk wat betreft de uitspraken van Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen over een versnelde toetreding tot de EU voor Oekraïne. Ze noemen het een “mooi symbolisch gebaar” maar zien geen mogelijkheid tot een versnelde toetreding voor het land.

Von der Leyen maakt het voor iedereen alleen maar lastig. Haar domme uitspraken over een versnelde toetredingsprocedure voor Oekraïne om bij de Europese Unie te mogen, hebben ertoe geleid dat zowel voor- als tegenstanders van de EU hoog in de gordijnen hangen.

Tegenstanders zien Von der Leyen als een soort ongekozen autocraat die op eigen houtje even bepaalt wie er wel en niet toegelaten zouden moeten mogen worden. Voorstanders schieten ook direct in de verdediging, want zo’n toelatingsprocedure kan niet (of niet zomaar) versneld worden.

De voorzitter van de Europese Commissie jaagt dus eigenlijk vrijwel iedereen tegen zich in het harnas met dit gehannes, inclusief Rusland. Toetreding van Oekraïne tot de EU is namelijk precies waar Poetin bang voor is.

Hij vreest dat Oekraïne zich aan gaat sluiten bij de NAVO, maar de achterliggende gedachte is dat Oekraïne zich onttrekt aan de Russische invloedssfeer, wat in de praktijk ook met EU-lidmaatschap kan worden bereikt. En zo krijg je dat niet alleen de PVV, SP, SGP, JA21, Forum voor Democratie, de groep-Van Haga en BBB kritisch zijn (via de NOS), maar dat ook regeringspartij VVD zich achter de oren krabt.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Von der Leyen toont zich dus, net als toen met het debacle rondom de inkoop van vaccins, compleet incompetent. Uit emotie of rancune blaat ze wat in het rond, zonder na te denken over de consequenties. Want laten we niet vergeten dat Oekraïne één van de meest corrupte landen van Europa is. Dat probleem is niet ineens weg puur omdat ze nu in oorlog zijn met Rusland. Maar Von der Leyen gaat kennelijk puur af op een soort geopolitiek moederinstinct als het op Oekraïne aankomt, waarbij ze alle regels en procedures aan haar laars lapt.