LOL! Rutte vindt Kamerdebat over Hugo de Jonge een ‘voorbeeld van hoe je in dit vak dilemma’s hebt’

Het Tweede Kamerdebat met de ministers Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) en Conny Helder (Langdurige Zorg) was volgens premier Rutte een “voorbeeld van hoe je in dit vak dilemma’s hebt“. Het vertrouwen in de democratie en de rechtsstaat werd weer eens volledig ondermijnd, maar Rutte is er wel tevreden over…

Rutte vond het feit dat Hugo de Jonge als voormalig coronaminister op kwam draven bij het debat in de Kamer ‘staatsrechtelijk kwetsbaar’. Over het forensisch onderzoek van Deloitte liet Rutte zich niet echt over uit, blijkt uit dit artikel van De Telegraaf. Niet zo gek ook, want zo’n beetje iedereen die Hugo de Jonge de hand boven het hoofd wilde houden, greep dat lopende onderzoek aan als argument om maar niets inhoudelijks te hoeven zeggen.

Het enige waar dit Kamerdebat een voorbeeld van was, is diezelfde oude bestuurscultuur. Vrijwel iedereen kon inmiddels aan zijn klompen aanvoelen dat er niets inhoudelijks bekend zou worden gemaakt en dat Hugo de Jonge eventuele moties van afkeuring of wantrouwen gewoon zou overleven. Eigenlijk is dat altijd het geval als er een debat wordt gehouden terwijl er nog een onderzoek loopt. Waarschijnlijk is dat ook de enige reden voor Hugo de Jonge geweest om op te komen draven.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Zelfs de argumentatie na het debat kan iedereen eigenlijk zo invullen. De Jonge wordt gewoon als eerlijk persoon bestempeld die een fout kwam rechtzetten. Uiteindelijk is niemand echt verantwoordelijk of betrokken en overkwam die mondkapjesdeal ons eigenlijk gewoon zomaar. Maar gelukkig functioneert onze democratie nog helemaal prima, want we konden allemaal zien hoe De Jonge weer alles werd vergeven. Kijk maar:

“Mensen willen een toelichting, en wat ik de kracht van het debat van gisteren vond is dat daar uitgebreid de tijd voor is genomen. Mijn waarneming is dat mensen bereid zijn te luisteren naar uitleg, van iemand die wil laten zien hoe het zit. En mijn politieke conclusie hier is dat het vertrouwen er nog is.”

Kennelijk kijkt premier Rutte nooit op Twitter, of überhaupt buiten de kringen van het Binnenhof…