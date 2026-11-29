Hoe ver kunnen de Taliban nog gaan in hun onderdrukking van vrouwen? In Afghanistan lijkt zelfs het hebben van een eigen naam inmiddels te veel gevraagd. Vrouwen worden op officiële documenten steeds vaker aangeduid als ‘oma’, ‘geit’ of ‘koe’. Zelfs bij een bezoek aan de dokter dreigt hun persoonlijke identiteit te verdwijnen.

Uit gezamenlijk onderzoek van Zan News en The Guardian blijkt dat zorgmedewerkers in de Afghaanse provincie Balkh opdracht hebben gekregen om vrouwen voortaan ‘bibi’ te noemen, wat ‘oma’ betekent. Zelfs op medische recepten moet hun eigen naam plaatsmaken voor deze benaming.

Zelfs naam op grafsteen verdwijnt

Volgens de Afghaanse activiste Lalah Osmany, die in Duitsland woont, gaan de Taliban nog een stap verder. Ze vertelt aan de Spaanse krant El País dat vrouwen ook worden aangeduid als ‘geiten’ en ‘koeien’. Op andere officiële documenten staat slechts dat zij de ‘echtgenote’ of ‘dochter’ van een man zijn. In veel delen van Afghanistan geldt het openbaar uitspreken van een vrouwennaam als een aantasting van de familie-eer. Zelfs na hun dood ontsnappen vrouwen niet aan deze gewoonte. Op veel grafstenen ontbreekt hun naam.

Groen licht voor huiselijk geweld

Het wissen van namen is onderdeel van een veel groter probleem. Vrouwen zijn grotendeels uitgesloten van onderwijs en werk, moeten zich bij temperaturen tot 50 graden aan strenge kledingvoorschriften houden en mogen vaak niet zonder mannelijke begeleider op pad. Een nieuw strafwetboek van 90 pagina’s, ondertekend door Taliban-leider Hibatullah Akhundzada, geeft echtgenoten bovendien ruimte om hun vrouwen lichamelijk te straffen.

Volgens artikel 32 riskeert een man slechts vijftien dagen cel wanneer hij zijn vrouw met een stok slaat en ernstig letsel veroorzaakt, zoals ‘een wond of blauwe plekken’. De vrouw moet haar verwondingen wel aan een rechter kunnen bewijzen. Een haast onmogelijke opgave wanneer zij haar lichaam bedekt moet houden en voor haar bewegingsvrijheid afhankelijk is van een mannelijke begeleider, vaak haar eigen echtgenoot.

Zwijgen betekent instemmen

Ook jonge meisjes zijn hun toekomst steeds minder zeker. In mei erkenden de Taliban kinderhuwelijken formeel in nieuwe familierechtelijke regelgeving. Het zwijgen van een meisje dat nog maagd is, geldt daarbij als toestemming voor een huwelijk.

Ondertussen grijpt de armoede in Afghanistan steeds verder om zich heen. Drie op de vier Afghanen kunnen naar schatting niet voorzien in hun dagelijkse basisbehoeften. Sommige vaders verkopen uit wanhoop hun jonge dochters aan oudere mannen om voedsel te kunnen kopen.

Voor Afghaanse vrouwen wordt de wereld steeds kleiner. Eerst verdween hun vrijheid, vervolgens hun toekomstperspectief en nu dreigt zelfs hun eigen naam te worden afgenomen.

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