Peiling! Boeren dreigen steun bevolking te verliezen: hakken over de sloot

Maurice de Hond stak zijn politieke thermometer weer in de bips van de maatschappij en keek naar het streepje. Oei! De boeren lijken de steun van de bevolking te verliezen. Het ís er nog wel. Er is ook nog wel begrip voor de boeren maar de irritatie begint toch wel echt de overhand te krijgen.

Hieronder zijn de stellingen en de percentages te zien van respondenten die het er mee eens zijn. Wat opvalt is dat alles wat op maatschappelijke steun duidt, een beetje rond de 60 procent kwakkelt. Het sentiment is als volgt samen te vatten: ‘Ja, boeren zijn slecht behandeld door de politiek/overheid. Ja, ik snap heel goed dat de boeren telkens de straat opgaan en nee, de politiek lijkt niet echt te luisteren naar de boeren. Maar hou nou eens op elke keer die snelweg te blokkeren, man!’

Het lijkt er steeds meer op dat de boeren hun goodwill aan het kwijtraken zijn. Het mollen van de provinciehuis deur in Groningen is waarschijnlijk in de hoofden van mensen blijven hangen, net als de Holocaust-vergelijking, de mogelijke supermarktblokkades en natuurlijk de snelwegblokkades die telkens weer het nieuws domineren. Is natuurlijk ook irritant. Maar eigenlijk doen de boeren het nog steeds vrij goed.

Zolang zij het momentum hebben en blijven houden, terwijl de politiek te weinig lijkt te doen, zullen ze door moeten gaan. Het lastige daarmee is dat ze onophoudelijk het nieuws blijven domineren. Dat lijkt goed maar resulteert uiteindelijk in een boeren-moeheid, net zoals bij nieuws over Brexit.

En wat óók niet helpt is dat sommige media een ware lastercampagne lijken te zijn begonnen. Een boer met een Confederate flag? Vast een boze witte man en nazi! Een omgekeerde Nederlandse vlag? Dat deden de NSB’ers ook! Wat ze (voor zover ‘de boeren’ een eenduidige groep zijn) dan wél weer goed doen, zijn dit soort spontane acties. De strijd tussen boeren en overheid lijkt steeds meer een kwestie van beeldvorming te zijn. Ik hoop dat de boeren daar tegen opgewassen zijn maar het kan héél snel écht misgaan.