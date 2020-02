Idioot! #FREEBLACKA – Roep op sociale media om vrijlating terecht opgepakte rapper

De Rotterdamse rapper Blacka (17) is aangehouden op verdenking van verboden wapenbezit. Logisch, want het stoertje liep samen met een andere rapper rond te paraderen met vuurwapens, in hun nieuwe videoclip. Zijn fans moeten het niet zo hebben van de feiten en de logica, en roepen massaal ‘#FREEBLACKA‘.

Kansparel-Nederland laat weer van zich horen hoor. ‘Copss komen weer met onzin deze dagen…’ zegt iemand op het Instagram-account van Kanaal #24. Het kanaal waar ook de nieuwe videoclip verschijnt. En zo zijn er meer steunbetuigingen en oproepen tot vrijlating van de rapper.

En dat laat wel zien hoe verrot dat cultuurtje is. Het gaat hier wel om iemand van 17, die kennelijk ook nog eens 300 euro aan vals geld had (daar kwam de politie achter toen ze zijn woning binnenvielen), en met een joekel van een vuurwapen (een dikke AK-47) rondloopt!

Nu zijn er mensen die het argument aanhalen dat het vuurwapen mogelijk nep kan zijn. Maar het maakt toch geen ene moer uit? Met een nep wapen kun je net zo goed een bankoverval plegen. In alle paniek is er geen hond die het ziet. Maar dat soort logica ontbreekt kennelijk bij de meeste mensen.

Het geeft wel weer een inkijkje in hoe zo’n cultuurtje zich afzet tegen de Nederlandse samenleving, want dat is eigenlijk wat er nu gebeurt. Absoluut verderfelijk.