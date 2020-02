Politie blijkt zelf ook ‘iets te voorbarig’ en doet toch geen aangifte tegen Thierry Baudet

De Nationale Politie ziet toch af van een aangifte tegen Thierry Baudet in de zaak rondom de inmiddels beruchte ‘Marokkanen-tweet’. Gisteren gaf de politie nog aan te onderzoeken of de tweet van Baudet strafbaar zou zijn. Dat blijkt niet zo te zijn. Volgens de politie is de zaak daarmee afgedaan.

Thierry Baudet kan eindelijk weer opgelucht adem halen. Na een weekend vol stormachtig vaarwater vanwege een voorbarige en intuïtieve tweet van zijn hand lijkt de kou nu dan echt uit de lucht. De Nationale Politie, die eerder nog dreigde om Baudet aan te geven, ziet toch af van een aangifte tegen de FVD-leider.

Naar aanleiding van het twitterbericht van vrijdagavond van Thierry Baudet gaven wij aan te overwegen om aangifte te doen. Na intern overleg en na afstemming met de betrokken collega hebben wij besloten geen aangifte te doen. Voor ons is de zaak afgedaan. — Landelijke Eenheid (@PolitieLE) February 4, 2020

Niet alleen binnen de mainstream media was er beroering ontstaan over de tweet van Baudet – waarin hij beweerde dat twee ‘dierbare vriendinnen in de trein waren lastiggevallen door vier Marokkanen’. In werkelijkheid ging het om controleurs in burgers.

Ook De Dagelijkse Standaard was even helemaal klaar met het ondoordachte geneuzel van Baudet en berichtte daar dan ook veelvuldig over.

Nadat Baudet vandaag ook nog een tik op de vingers kreeg van zijn leermeester Theo Hiddema lijkt het schuim nu eindelijk opgedroogd: Thierry was te voorbarig en de politie speelde dat spelletje net zo hard mee.

Nu moeten zowel Baudet alsmede de Nationale Politie weer op volle kracht vooruit. Er is immers -voor beide kampen- nog genoeg werk te verrichten in Nederland.