WHO tegen achterlijke, arrogante jongeren: ‘Hé, JULLIE KUNNEN OOK STERVEN AAN COVID-19!’

Het is één van de grootste ergernissen die weldenkende mensen tegenwoordig hebben: achterlijke jongeren die denken dat zij immuun zijn voor het nieuwe Chinese coronavirus COVID-19. Ze blijven met elkaar optrekken, gaan lekker buiten zitten met zijn allen, geven elkaar de hand, wassen hun eigen handen vervolgens niet, knuffelen elkaar zelfs… Je zou bijna denken dat ze het virus graag wíllen verspreiden.

Nou, de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) heeft een boodschap voor die jongeren: “Jullie zijn niet onoverwinnelijk, jullie kunnen weken in het ziekenhuis belanden, en zelfs sterven.” Ja, er zijn meer ouderen die daadwerkelijk overlijden aan het virus, maar “over de hele wereld liggen mensen jonger dan vijftig in het ziekenhuis.” Sterker nog, aldus de WHO, “het is een significant deel van de zieken.”

Hoewel ons walgelijke RIVM blijft volhouden dat schoolgaande jongeren een heel klein tot niet-bestaand verspreidingsgevaar vormen denkt de WHO daar heel anders over. Zij kunnen, aldus de topman van het WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, het virus wel degelijk op grote schaal verder verspreiden. “De keuzes die jullie maken over waar je naartoe gaat, kunnen het verschil maken tussen leven en dood voor een ander.”

Met andere woorden, het zal jongeren verbazen, maar er zijn twee heel goede redenen voor ze om lekker thuis te blijven in plaats van met zijn allen de hort op te gaan. De eerste reden is dat ze zelf heel ernstig ziek kunnen worden. Zolang de ziekenhuizen het aankunnen is de kans groot dat ze het overleven, ook als ze uiteindelijk op de IC eindigen. Maar in de tussentijd kunnen ze blijvende schade hebben opgelopen aan hun longen en hebben ze weken, misschien langer, van hun leven in een ziekenhuis bed gelegen, aan de beademing, etc.

Ten tweede, en dit is waar we dan toch maar hopen dat ze iets van sociaal zijn, kunnen ze de ziekte doorgeven aan anderen, waaronder aan hun ouders én grootouders. Heel gek, maar op de één of andere manier vinden mensen met een geweten dat geen leuk idee.

Nu die jongeren nog.