De huidige WHO is idioot en móet anders! Hervormen, anders verdwijnen!

De WHO bleef tot 11 maart ontkennen dat er een pandemie was. Veel landen baseerden hun beleid op deze ontkenning. Restricties op reizen kwamen pas laat conform het oordeel van de WHO was dat niet nodig en men experimenteerde met ideeen als groepsimmuniteit of het gecontroleerd laten woekeren van het virus omdat het de meeste mensen slechts licht zou raken. Mark Rutte hoor je er niet meer over. De WHO staat aan de basis van die verkeerde gedachten.

De Verenigde Staten verlaten de WHO. Volgens president Trump is de WHO als VN-orgaan te veel op de hand van China en is het veel te laat in actie gekomen tegen het coronavirus. “Ze hadden het maanden geleden al kunnen zien aankomen. Ze moeten het hebben zien aankomen en waarschijnlijk wísten ze het ook. De WHO heeft de boot gemist. Dus dat is iets waar we nauwkeurig naar zullen gaan kijken.” zei de president. De ‘Chinagezindheid’ van de WHO uit zich volgens Trump onder meer in de kritiek die hij kreeg van de organisatie nadat hij in een vroeg stadium de grenzen voor al het verkeer uit China had gesloten. De WHO was in een eerder stadium tegen reisbeperkingen, uit vrees voor de economische gevolgen die dat zou kunnen hebben. Inmiddels heeft de organisatie dat standpunt bijgesteld.

Is de stap van Trump terecht? Belangrijk is of de WHO aan haar taakopdracht heeft voldaan. Deze luidt:

a. to act as the directing and coordinating authority on international health work, b. to establish and maintain effective collaboration with the UN specialised agencies, government health administrations, professional groups and such other organisations as may be deemed appropriate, c. to assist governments, upon request, in strengthening health services, d. to furnish appropriate technical assistance and in emergencies, necessary aid upon the request or acceptance of governments.

Heeft WHO voldaan – en tijdig voldaan – aan deze taakopdracht? Het mandaat van de WHO is dus: A en B: coördinatie en C en D: assistentie op verzoek van lidstaten. Ik betwijfel of iemand in ons land een waterdicht antwoord kan geven of ze dit al dan niet prima hebben gedaan. Op 14 januari kwam WHO met een waarschuwing maar was die wel voldoende dringend? Is daar voldoende acht op geslagen? Lijkt me niet. Het definitieve antwoord daarop laat nog op zich wachten. Laat WHO inderdaad het oor te zeer naar China te luisteren leggen? Ook dit is niet met zekerheid te zeggen. WHO had zich niet naar het publiek moeten richten zoals ze hebben gedaan. Dat is niet in hun mandaat.

WHO is onderdeel van de VN, een organisatie waarin vooral ruzie heerst. De tendens lijkt dat dit soort internationale organisaties hun langste tijd hebben gehad omdat ze niet hebben geleverd en vooral een platform zijn voor tweespalt.

Wat wel bekend is wat de verschillende landen aan de WHO bijdragen. Volgens de bron McArthur and Rasmussen (2017) zijn de bijdragen in percentages: VS 24, VK 11, Japan 5, Duitsland 5, Frankrijk 2, Canada 4, Zweden 3, China 2, Denemarken 0.België 0, Spanje 0, Rusland 1, Brazilië 0, Zwitserland, Italië 1, Nederland 2, Noorwegen 2, Australië 3. Arabië 0, Afrika 0. Uit dit overzicht blijkt de enorme donatie van de VS aan deze organisatie. China draagt vrijwel niets bij. Dat geeft scheve ogen terwijl daar de bron van het virus is!

De Verenigde Staten zorgt voor een pluraliteit van het WHO-budget. “Wie betaalt, bepaalt”. Ik kan me voorstellen dat VS niet gelukkig is met de enorme bijdrage tot WHO en de mate waarin het land gigantisch getroffen is door corona. Het gevoelen is “ik betaal gigantisch aan deze gezondheidsorganisatie en we worden het meeste getroffen.” Kan ik me iets bij voorstellen. Waarom doen andere landen zo weinig? China 2%! Nederland doet evenveel!

Voor de VN doneert VS 17%, VK 8% en Japan 8%, Duitsland 7%, Nederland 4% en China 5%, China dus alweer veel te laag en iedereen kijkt hier naar de Chinese kwatta. Idioot. Dit móet anders! Waarom zwijgt Nederland hierover in alle talen???

Zonder VS bestaat er geen WHO. Is dat erg? Zou best kunnen, want wie anders neemt internationale signalering op zich? Wie anders waarschuwt Afrika? Gaan ze ongewild aan bevolkingspolitiek doen. Bill Gates met z’n Foundation? Deze meneer wordt eerst achterlijk rijk en dan hangt hij de vrome altruïst uit. Can you believe it! Ongeloofwaardige kwezel! Hij houdt voldoende miljarden voor zichzelf over, daar mogen we gevoeglijk van uitgaan.

Naar mijn mening moet WHO doen: evenwichtigere bijdragen van lidstaten vragen. Vooral China moet veel meer doen. De verdeling ligt nu onevenredig bij VS en VK. Voorts moet de WHO los van de VN. Kortom: de WHO moet fors hervormen wil het enige kans maken op een doorstart.

Internationale organisaties staan onder grote druk: VN, WHO en EU in het bijzonder. Als het IMF gelijk krijgt dat we mogelijk naar een 1929-scenario gaan, dan is het ‘berg je maar’: buigen of barsten.

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.