Schiphol zo lek als een mandje! Personeel werkt mee aan cocaïnesmokkel

Schiphol blijkt zo lek als een mandje te zijn, voor drugscriminelen is het een feest om in Nederland te wonen. Ze werven personeel op Schiphol of bedreigen personeel om zo toegang te krijgen tot Schiphol, en kunnen vervolgens doodeenvoudig alle drugs ophalen die in tal van vliegtuigen ligt. Een vernietigend rapport laat zien wat er allemaal wel niet misgaat op Schiphol!

Het rapport is werkelijk waar vernietigend over de dagelijkse gang van zaken bij Schiphol. Zowel de veiligheid van het personeel als van de vluchten staat al geruime tijd op het spel. Er is nauwelijks tot geen controle, waardoor criminelen bijna vrij spel hebben.

Criminelen schijnen al vrij lang mensen te rekruteren onder het personeel van Schiphol zelf. Van schoonmakers tot onderhoudsmonteurs, alles om aan toegangspassen te komen. Ook wordt overig personeel door middel van bedreiging of geweld het zwijgen opgelegd.

“Op de werkvloer wordt een zwijgcode gehandhaafd, zo nodig met harde hand door pesten, intimidatie en geweld”

De burgemeester van Haarlemmermeer is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid op Schiphol, zij is geschokt door de bevindingen van het rapport maar ook zij ziet in dat het te verwachten was. Schiphol is natuurlijk een internationaal knooppunt.

“Dit is een belangrijk knooppunt, dus ik ben niet verbaasd dat Schiphol het doelwit is van criminelen. Ik heb wel gezien dat we beter moeten samenwerken om een aantal zwakheden op te lossen.”