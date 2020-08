POLITIEWAARSCHUWING! “Wij zullen keihard optreden als anti-virusbetogers zich misdragen!”

Er staat vanmiddag een generale repetitie op het menu waarbij onze politie ‘alvast’ kan oefenen voor het geval het weer eens helemaal uit de hand loopt in een van onze probleemwijken. De figuranten in dit klapstuk zijn de demonstranten van Virus Waarheid en doorgesnoven hooligans. Want de politie waarschuwt deze keer wel: “Wij zullen vanmiddag keihard optreden als anti-virusbetogers zich misdragen!”

Voor vanmiddag staat er in Den Haag een demonstratie gepland tegen de spoedwet van minister Hugo de Jonge. Afgelopen week liep een soortgelijke demonstratie nog volledig uit de hand, dus de politie heeft uit voorzorg alvast een waarschuwing afgegeven. Ook de Mobiele Eenheid heeft zichzelf alvast gestationeerd in het centrum van de Hofstad, want daar voelen ze zichzelf immers toch veiliger dan in de Schilderswijk.

Hoewel burgemeester Jan van Zanen (VVD) zichzelf lange tijd heeft stilgehouden (want hij was op vakantie…) omtrent de rellen in de Haagse Schilderswijk, de dodelijke schietpartij in Scheveningen en de rellen in zijn voormalige stad Utrecht, is hij nu wél scherp van tong:

“Als actievoerders waarschuwingen of aanwijzingen van agenten negeren, treedt de politie of ME op.”

Tegenover De Telegraaf zegt Van Zanen vervolgens:

“De Haagse politie zorgt er onder andere voor dat er meer dan duizend demonstraties per jaar ordelijk verlopen. Het is onacceptabel dat agenten worden belaagd, bedreigd of zelfs gewond raken.”

De waarschuwing van Van Zanen lijkt juist alle ingrediënten te bevatten voor een hotpot die vanmiddag weer helemaal uit de hand kan lopen. Mocht u gaan demonstreren: U bent bij deze gewaarschuwd. En misschien kan de organisatie van Virus Waarheid de demonstratie beter verplaatsen naar de nabijgelegen Schilderswijk. Dan hebben ze in ieder geval geen last van boze politieagenten.