Vijftig asielzoekers in AZC Delfzijl in quarantaine: ‘Hekken geplaatst om verdere uitbraak te voorkomen!’

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft er voor gekozen om zo’n vijftig asielzoekers uit het AZC in Delfzijl in verplichte quarantaine onder te brengen. Met de vier nieuwe besmettingen die vandaag zijn vastgesteld, komt het totaal op 29 corona-besmette-asielzoekers in Delfzijl.

Om er voor te zorgen dat het coronavirus niet nog verder om zich heen grijpt in het asielzoekerscentrum zijn de besmette personen overgeplaatst naar een nog te openen asielzoekerscentrum in Musselkanaal (Groningen). Echt helemaal nieuw is dat asielzoekerscentrum overigens ook weer niet, want in 2018 werd het nog gesloten omdat het destijds wel meeviel met de toestroom van asielzoekers . Tot zover.

Vooral de NPO bij monde van EenVandaag vond dat destijds een verschrikkelijke gebeurtenis. Reden dus voor een feestje bij de Publieke Omroep: de heropening van het ‘geliefde’ AZC in Musselkanaal is aanstaande!